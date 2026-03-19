„Giertych zbił fortunę na przestępczym wyprowadzeniu z Polnordu dziesiątek milionów złotych. Potem zarabiał miliony na krzywdzie frankowiczów, których sprawy jego człowiek celowo przeciągał” - napisał na platformie X Zbigniew Ziobro, poseł PiS, były minister sprawiedliwości, nawiązując do tekstu portalu money.pl pt. „Pomocnik, który przeszkadzał. Człowiek Giertycha opóźniał proces frankowiczów. Kancelaria posła zarabiała miliony”.
Szymon Jadczak i Karolina Wysota w tekście, który ukazał się na portalu money.pl, dowodzili, że mec. Roman Giertych i jego kancelaria zarobili 8,7 mln zł brutto za reprezentowanie klientów Getin Noble Banku w procesach dotyczących kredytów zaciąganych we frankach szwajcarskich. Tymczasem jedno z postępowań miał opóźniać bliski współpracownik Giertycha - Sebastian J. ps. „Foka”.
Sebastian J. opóźniał postępowanie m.in. poprzez składanie nieprawdziwych oświadczeń w sądzie i popełnianie wciąż tych samych proceduralnych błędów. W tym samym czasie kancelaria Giertycha inkasowała miliony złotych w formie premii za przeciągające się procesy frankowiczów występujących przeciwko GNB
— podkreślono w artykule money.pl.
Ziobro: Giertych żyje z przemysłu nienawiści
Do tej sprawy w swoim wpisie na X nawiązał Zbigniew Ziobro.
Giertych zbił fortunę na przestępczym wyprowadzeniu z Polnordu dziesiątek milionów złotych. Potem zarabiał miliony na krzywdzie frankowiczów, których sprawy jego człowiek celowo przeciągał
— napisał na platformie X Zbigniew Ziobro.
Dziś żyje z przemysłu nienawiści. Tusk używa go do destabilizacji państwa i brutalnych ataków na opozycję oraz prezydenta. Skoro ukręcono sprawę Polnordu, to nie będzie też żadnego rozliczenia za oszukiwanie frankowiczów. Oni są sobie nawzajem potrzebni. Ale obaj za to odpowiedzą
— dodał.
