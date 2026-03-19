Premier Donald Tusk zamierza dokonać zmian w rządzie jeszcze przed wakacjami. Stracić stanowiska mieliby ministrowie kultury, edukacji oraz zdrowia - wynika z ustaleń reportera RMF FM Kacpra Wróblewskiego.
Scenariusz nie przewiduje tak hucznie ogłaszanych zmian, jak w ubiegłym roku i wyczekiwania tygodniami na konkretne decyzje. Rząd nie potrzebuje teraz wielkich turbulencji. Chodzi o „małą rekonstrukcję”, aby poprawić notowania poszczególnych ministerstw, bo do wyborów coraz bliżej
— powiedział anonimowo w rozmowie z RMF FM jeden z polityków koalicji rządzącej.
Co z ministrami z Polski 2050?
A co z ministrami reprezentującymi Polskę 2050? Jak wiadomo, doszło do poważnego rozłamu w tej partii, w wyniku czego powstał klub Centrum, w którym znalazła się m.in. minister klimatu Paulina Hennig-Kloska. Stąd zgodnie z informacjami RMF FM Polska 2050 ma stracić jednego z trzech ministrów w rządzie. Konkretnie stanowiska ma stracić kierująca resortem kultury Marta Cienkowska, a szefem tego resortu ma być ktoś z Koalicji Obywatelskiej - w tym kontekście najczęściej pada nazwisko obecnego wiceszefa tego resortu Macieja Wróbla.
Ministerstwem zdrowia obecnie kieruje bardzo rzadko występująca medialnie Jolanta Sobierańska-Grenda, osoba wcześniej niebędąca w polityce. Przedstawiciele róznych partii koalicyjnych mają przyznawać, że decyzja Donalda Tuska, aby odpartyjnić ten resort, to był błąd.
To odpartyjnienie nie było dobrym pomysłem. Wszyscy to mówili otwarcie - od PSL-u po Lewicę
— zaznaczył jeden z posłów koalicji rządzącej.
Nowacka zostanie zdymisjonowana?
O swoje stanowisko obecnie walczyć ma też minister edukacji Barbara Nowacka. Tu z kolei Tusk ma jej zarzucać brak stanowczości przy podejmowaniu decyzji - chodzi m.in. o wprowadzenie edukacji zdrowotnej. Nowacka pozwoliła, by była ona dobrowolna i to rodzice decydowali, czy ich dzieci będą uczęszczać na ten przedmiot, który wiele osób postrzega jako próbę wprowadzenia tylnymi drzwiami edukacji seksualnej. W efekcie z danych MEN wynika, że jedynie około 30 proc. uczniów uszczęszcza na wprowadzony przez Nowacką przedmiot.
Adam Stankiewicz/rmf24.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755910-wiemy-kto-moze-zostac-usuniety-z-rzadu-donalda-tuska
