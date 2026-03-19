Czy premier Donald Tusk przejmie się opublikowanymi dziś informacjami Wirtualnej Polski na temat Romana Giertycha? W ocenie posła PiS Pawła Jabłońskiego nie należy się tego spodziewać. „Myślę, że Giertych jest dla Tuska znacznie cenniejszy, jako organizator przemysłu nienawiści, niż jako prawnik, bo z jego kompetencjami prawniczymi bywa bardzo różnie” - mówi były wiceszef MSZ w rozmowie z portalem wPolityce.pl. Jabłoński, który wygrywa z Giertychem sprawę za sprawą, uważa, że należy przeprowadzić postępowanie, które dotyczyłoby działań kancelarii polityka KO w sprawach wytaczanych przez frankowiczów.
To nie jest dobry czas dla mec. Romana Giertycha. Nie tak dawno poseł Koalicji Obywatelskiej przegrał w sądzie z dziennikarzem wPolsce24 Samuelem Pereirą, później poniósł sromotną klęskę w starciu z posłem Prawa i Sprawiedliwości Pawłem Jabłońskim, a teraz będzie się za nim ciągnęło odium po artykule Wirtualnej Polski ws. spraw frankowiczów.
Jeśli chodzi o Romana Giertycha, to mam z nim sporo doświadczeń, także w sprawach sądowych, choć w zasadzie na sali rozpraw stawia się on rzadko. Znany jest z tego, że wytacza bardzo dużo spraw o bardzo różne rzeczy. Mnie osobiście wytoczył cztery sprawy i wszystkie przegrał, a ostatnią w zeszłym tygodniu. Z Romanem Giertychem jest tak, że on zapowiada bardzo dużo głośnych działań, ale potem ta jego skuteczność wygląda znacznie gorzej. Tak przynajmniej wynika z mojego doświadczenia
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł PiS Paweł Jabłoński.
Dla Tuska Giertych jest cenny
Artykuł Szymona Jadczaka i Karoliny Wysoty opisuje działania Romana Giertycha, jego kancelarii i jego bliskiego współpracownika Sebastiana J. ps. „Foka”, które miały być podejmowane w procesach z frankowiczami. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że Getin Noble Bank, którego twórcą był Leszek Czarnecki, „zamiast zawierać ugody z kredytobiorcami, wydawał miliony na prawników, żeby walczyć z nimi w sądach”. Zarabiać miał na tym Giertych.
Roman Giertych wykonuje zawód adwokata, więc całkowicie naturalne jest, że działa w interesie swojego klienta. Jeżeli jednak potwierdziłyby się informacje, że jakiś człowiek na jego zlecenie celowo wstępował do procesu po drugiej stronie po to, żeby przeszkadzać przeciwnikom procesowym Giertycha, czyli działał przeciwko powodom-frankowiczom, to byłoby to poważne naruszenie zasad etyki adwokackiej
— podkreśla nasz rozmówca. Czy sprawą zainteresuje się Naczelna Rada Adwokacka?
Myślę, że przedstawione przez dziennikarzy informacje, które znajdujemy w artykule Wirtualnej Polski Szymona Jadczaka w połączeniu z wcześniejszą wiedzą, którą mamy na temat relacji między Giertychem a Jargutem, na pewno powinny prowadzić do wniosku, że ta sprawa powinna być zbadana. Oczywiście spodziewam się, że obaj panowie zaprzeczą, że się porozumiewali, ale być może są jakieś dowody do przeprowadzenia, które mogą wykazać, że nie było to bez wiedzy i bez udziału Romana Giertycha
— ocenia były wiceminister spraw zagranicznych. Jabłoński nie ma wątpliwości, że na Donaldzie Tusku opublikowane sensacje nt. Giertycha nie zrobią większego wrażenia.
Myślę, że Roman Giertych jest dla Tuska bardzo ważną postacią. Odpowiada przede wszystkim za organizację tego internetowego przemysłu nienawiści, tego, co on nazywa siecią na wybory. A to jest tak naprawdę zorganizowana grupa hejterów, która cały czas tę nienawiść w internecie nakręca. Giertych i ludzie z nim związani aktywnie te struktury organizują i tę nienawiść polityczną kreują w ogromnym stopniu, w sposób nieporównywalny z kimkolwiek innym w Polsce. To jest dla Tuska bardzo cenne. Myślę, że Giertych jest dla Tuska znacznie cenniejszy, jako organizator przemysłu nienawiści, niż jako prawnik, bo z jego kompetencjami prawniczymi bywa bardzo różnie
— podsumowuje były wiceszef MSZ.
