Do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęło pismo szefa ABW ws. marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i jego budzących wątpliwości relacji towarzysko-biznesowych z obywatelami Rosji. Dokument nie przynosi wyjaśnień, a stawia kolejne pytania - przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Leśkiewicz informację o dostarczeniu przez ABW do Pałacu Prezydenckiego raportu ws. Czarzastego podał na platformie X. We wpisie na X rzecznik prezydenta podkreślił, że „dokument nie przynosi wyjaśnień — przeciwnie, stawia kolejne pytania”.
A przecież istnieje prosta droga by na nie odpowiedzieć: procedura sprawdzająca przeprowadzona przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Informacje podane w obszernej ankiecie bezpieczeństwa osobowego będą stanowiły formalno-prawną podstawę ich rzetelnej weryfikacji przez służby, zamiast pozostawać w sferze medialnych doniesień. Tylko taka weryfikacja daje gwarancję rękojmi zachowania tajemnicy i jest testem na prawdomówność. Pokazuje też, czy osoba sprawdzana nie ma nic do ukrycia
— czytamy we wpisie Leśkiewicza.
„Odwagi Panie Marszałku”
Jego zdaniem Czarzasty jako osoba „pełniąca tak wysoką funkcję, musi być jak przysłowiowa żona Cezara — poza wszelkimi podejrzeniami”.
W państwie prawa nie może być miejsca na jakiekolwiek wątpliwości. Odwagi Panie Marszałku Włodzimierzu Czarzasty! Pióro w dłoń!
— apelował we wpisie.
Rzecznik przypomniał, że prezydent Karol Nawrocki poddawał się takiej procedurze w 2009, 2014 i 2021 r., „uzyskując dostęp do informacji niejawnych, a służby nigdy nie miały wątpliwości co do prawdziwości podawanych w ankietach informacji”.
Dlaczego więc druga osoba w państwie nie decyduje się na ten sam krok? Czy standardy bezpieczeństwa są inne w przypadku Marszałka Czarzastego?
— dodał.
Czarzasty domaga się… przeprosin od prezydenta
Informację o tym, że ABW dostarczyło do Pałacu Prezydenckiego raport ws. Czarzastego, podał wczoraj Onet. Dziś rano Czarzasty, podczas konferencji prasowej, poinformował, że Kancelaria Prezydenta RP od czterech tygodni dysponuje raportem ABW na jego temat. Według marszałka z raportu wynika, że jest „super czysty”. Jak dodał, prezydent Karol Nawrocki powinien go przeprosić. Zaapelował też do KPRP o ustosunkowanie się do raportu.
Zarówno przedstawiciele KPRP, jak i politycy PiS chcieli wiedzieć m.in., dlaczego Czarzasty zanim został marszałkiem Sejmu, jako poseł zasiadający w sejmowej komisji ds. służb specjalnych nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa, by mieć dostęp do informacji ściśle tajnych. Według polityków PiS, mogło chodzić o to, że w ankiecie jest rubryka dotycząca relacji z obcokrajowcami. „Gazeta Polska” napisała, że miał on kontakt z prowadzącą w Polsce biznes Rosjanką Swietłaną Czestnych, o której szef klubu PiS Mariusz Błaszczak powiedział, że jest „bardzo mocno osadzona w establishmencie rządzącym Rosją”.
Wyjaśnienie kwestii poświadczeń bezpieczeństwa i jego „wschodnich powiązań towarzysko-biznesowych” w lutym było jednym z tematów posiedzenia zwołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
tkwl/PAP/X
