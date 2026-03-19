Na jednym ze spotkań europosła PiS Patryka Jakiego ze studentami z cyklu „Zmień nasze zdanie” pojawił się Arkadiusz Szczurek, znany głównie z przeprowadzania żenujących prowokacji w czasie miesięcznic smoleńskich.
Wczoraj wpadł „słynny” wyznawca Tuska i wepchał się do mikrofonu przed studentów. Jednak chyba nie bardzo mu poszło
— napisał na platformie X Patryk Jaki, załączając wideo z Arkadiuszem Szczurkiem w roli głównej.
Zgadzam się z tym, że ETS należy zreformować. Interesuję się tym tematem od 20 lat
— mówił Arkadiusz Szczurek, prezentując się na znawcę europejskiej polityki klimatycznej.
To na pewno pan wie, kto przygotował ETS i wprowadził
— wtrącił Patryk Jaki.
No aż tak w szczegółach, że kto… w UE to przygotowano. Niemcy
— rzucił prowokator.
„Tusk mówi, że będzie walczył sam ze sobą”
Przygotowała to partia Donalda Tuska, EPP. Przygotowała i wprowadziła, tego pan akurat nie wiedział, taki tam szczegół. Czyli teraz Donald Tusk mówi, że będzie walczył sam ze sobą
— uświadomił Szczurka Jaki.
Nie… wydaje mi się, że to nie było tak, jak pan mówi. EPP być może to przygotowała, ja temu nie przeczę, ale zgadłem, że to są Niemcy prawda, bo EPP to w większości Niemcy
— mówił Szczurek.
Ale Tuska pan do Niemiec zaliczył też?
— dopytał europoseł PiS.
Nie, nie, ja powiedziałem…
— bronił się Szczurek.
Wie pan, wielu członków mojej partii by się zgodziło z panem, że EPP to tylko Niemcy
— zażartował Jaki.
tkwl/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.