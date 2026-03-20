Warszawski Sąd Okręgowy zgodził się wczoraj na ekstradycję i wydanie Ukrainie Aleksandra Butiagina. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zadeklarował dziś, że władze Rosji zrobią wszystko, by pomóc rosyjskiemu archeologowi Aleksandrowi Butiaginowi, który został aresztowany w Polsce – przekazała agencja Reutera. Butiagin jest oskarżony o częściowe zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego na Krymie.
MSZ Rosji stwierdziło, że decyzja polskiego sądu o ekstradycji na Ukrainę rosyjskiego archeologa nie ma podstaw prawnych. Moskwa oświadczyła, że Rosja będzie kontynuowała działania mające na celu szybkie uwolnienie Butiagina i jego powrót do kraju.
Kreml broni Butiagina
Ukraińscy śledczy podejrzewają Butiagina o częściowe zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego na okupowanym Krymie. Straty szacowane są na ponad 200 mln hrywien.
Butiagin został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego na początku grudnia ubiegłego roku na wniosek ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości. Przesłuchano go w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, gdzie odmówił składania wyjaśnień. Decyzją sądu został aresztowany.
To jasne, że polski sąd jest proukraiński
— powiedział Pieskow podczas rozmowy z dziennikarzami, odnosząc się do działań sądu w Warszawie, który wydał zgodę na ekstradycję Butiagina do Ukrainy. Dodał, że władze Rosji będą działać w celu „ochrony uzasadnionych interesów” archeologa.
Robert Knap/PAP
