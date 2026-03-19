Za kilka dni Pierwsza Dama wyruszy do USA. Marta Nawrocka spotka się z Melanią Trump. "To będzie szczególne wydarzenie"

Pierwsza Dama Marta Nawrocka podczas akcji Narodowego Czytania w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku / autor: Alicja Stefaniuk/KPRP/The White House, Public domain, via Wikimedia Commons
Już za kilka dni pierwsza dama Marta Nawrocka wyruszy do Stanów Zjednoczonych. Żona prezydenta Karola Nawrockiego spotka się z amerykańską pierwszą damą Melanią Trump. O wizycie, która rozpocznie się na początku przyszłego tygodnia informuje dziś „Super Express”. Do rozmów z małżonkami prezydentów Polski i USA zaproszono także inne pierwsze damy, m.in. Litwy, Łotwy i Francji.

Pierwsza dama Marta Nawrocka nie tylko towarzyszy prezydentowi podczas oficjalnych uroczystości czy wizyt, ale również sama podejmuje się różnych inicjatyw, także z udziałem zagranicznych odpowiedniczek. W przyszłym tygodniu wyruszy do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotka się z małżonką prezydenta tego kraju, Melanią Trump.

Okrągły stół i akcja charytatywna

To będzie szczególne wydarzenie: spotkanie pierwszych dam przy okrągłym stole. Oprócz naszej prezydentowej do rozmów zaproszone zostały też pierwsze damy, m.in. z Łotwy, Litwy i Francji

— informuje „Super Express”.

Pierwsze damy wezmą udział również w akcji charytatywnej.

Dla małżonki prezydenta Karola Nawrockiego jest to druga wizyta w USA. Podczas poprzedniej - we wrześniu 2025 r. - nie tylko towarzyszyła mężowi, który wziął udział w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, ale również realizowała własny program wizyty - m.in. odwiedziła członkinie Polish American Women’s Club BEYOND. Marta Nawrocka wzięła także udział w uroczystym bankiecie zorganizowanym przez pierwszą damę USA Melanię Trump, a także towarzyszyła mężowi na podobnym wydarzeniu, będącym inicjatywą amerykańskiego przywódcy.

Podsumowanie

Artykuł informuje o planowanej wizycie Marty Nawrockiej w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotka się z Melanią Trump. W wydarzeniu mają uczestniczyć także inne pierwsze damy, m.in. z Litwy, Łotwy i Francji, a program obejmuje rozmowy przy okrągłym stole oraz działania charytatywne. Wspomniano również o jej wcześniejszej wizycie w USA, podczas której pierwsza dama realizowała własne działania dyplomatyczne i społeczne.

SE.pl/Joanna Jaszczuk

