„Dwa lata bez PiS-u i wartość polskiego Orlenu przekroczyła wartość rosyjskiego Gazpromu. Wystarczy nie kraść” - napisał Donald Tusk na portalu X. Tweet szefa Koalicji 13 Grudnia spotkał się z merytorycznymi ripostami, które obaliły jego kłamliwą narrację.
Ostatni sondaż pokazał, że Polacy nie są zadowoleni z działań Donalda Tuska, ponad 60 proc. badanych źle je ocenia. Dlatego szef Koalicji 13 Grudnia korzysta z każdej okazji, żeby podreperować swoje notowania, oraz rządu, który również nie cieszy się sympatią obywateli kraju nad Wisłą.
Tym razem padło na bardzo mocno rozwinięty przez Daniela Obajtka Orlen. Tusk znów postanowił zakrzywić rzeczywistość i przy okazji dać pożywkę swoim najwierniejszym akolitom, czyli silnym razem.
Dwa lata bez PiS-u i wartość polskiego Orlenu przekroczyła wartość rosyjskiego Gazpromu. Wystarczy nie kraść
— napisał Tusk na portalu X.
„Nawet z cenami paliw sobie nie radzicie”
Narracja szefa Koalicji 13 Grudnia została szybko i merytorycznie obalona.
Donaldzie, wszyscy wiemy, że w przypisywaniu sobie cudzych zasług jesteś mistrzem […] Jak wyglądają wasze rządy widzimy teraz: praktycznie każdego dnia Orlenu podnosi hurtowe ceny diesla. Od początku roku wzrosły już o około 50%, w sytuacji, kiedy Polacy za paliwo płacą coraz więcej
— odpowiedział szef EKR Mateusz Morawiecki.
Panie Premierze, tak się składa, że wartość Orlenu nie jest zasługą Pana ekipy. Wszystkie połączenia, wszystkie akwizycje, inwestycje i wszystkie decyzje biznesowe były podejmowane za czasów PiS. Nawet 15 mld zł na zamrożenie cen energii wzięliście z naszych zysków, tak samo jak dywidendę. Orlen zarabia teraz 80% mniej niż za naszych czasów. Odcięliśmy się też od rosyjskiej ropy i gazu, od umów, które zawierali kiedyś Pana managerowie. Baltic Power, którym się Pan tak teraz chwali, to inwestycja rozpoczęta przez nas i my znaleźliśmy na nią pełne finansowanie. Pana ekipa nie ma z tą kapitalizacją nic wspólnego. Nawet z cenami paliw sobie nie radzicie. Zachęcam do przeczytania wszystkich raportów giełdowych, żeby nie uprawiać tak prostej propagandy
— stwierdził były prezes Orlenu Daniel Obajtek.
W jakiś sposób jednak podziwiam, że bez mrugnięcia okiem i cienia żenady potrafi chwalić się wartością Orlenu gdy paliwo na stacjach przebija 8 zł. Nie mówiąc o tym, że sam chwilę temu, przy wyższej cenie baryłki i kursie dolara mówił o tym, że jedną decyzją obniży cenę paliwa do 5.19. Niezwykłą trzeba mieć konstrukcję psychiczną żeby tak łgać
— skomentował poseł PiS Michał Moskal.
Dwa lata bez PiS-u i mamy rekordowy deficyt, zapaść w NFZ, paliwo po 7,50, rekordowe bezrobocie, fala zwolnień grupowych i płacimy krocie za energię. Wystarczy…?
— wymienił Bogdan Rzońca.
Wystarczyło nie umarzać długów Gazpromu! Ale to już pytanie do Donalda Tuska, w czyim interesie to zrobił?
— zapytał dziennikarz Telewizji wPolsce24 Szymon Szereda.
