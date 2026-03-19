Tym razem dowiozą? Kosiniak-Kamysz obiecuje "polskiego Szahida". "Doprowadzić ten projekt jak najszybciej do użyteczności"

Na zdjęciu Władysław Kosiniak-Kamysz na terenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie / autor: PAP/Paweł Supernak
Na zdjęciu Władysław Kosiniak-Kamysz na terenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie / autor: PAP/Paweł Supernak

Na terenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie doszło do podpisania umowy powołującej Ośrodek Systemów Autonomicznych (OSA). Podczas konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że na finale prac jest polski bezzałogowy statek powietrzny, tzw. „polski Szahid”.

Kosiniak-Kamysz wraz z wiceszefem MON Cezarym Tomczykiem wzięli udział w podpisaniu umowy powołującej Ośrodek Systemów Autonomicznych (OSA) w Warszawie. Jak podkreślił szef MON podczas konferencji prasowej, OSA ma podejmować działania przede wszystkim w obszarze dronów.

Systemy bezzałogowe, latające, naziemne, nawodne, podwodne, we wszystkich domenach, wszystkich rodzajach wojsk, wszędzie muszą być i są już obecne, ale zwielokrotnione

— zauważył wicepremier.

Podkreślił, że na finale prac „jest polski Szahid”.

W programie PLargonia jest on realizowany. Ale ta nazwa tłumaczona na język używanego sprzętu dzisiaj na Ukrainie, czy też na Bliskim Wschodzie, chyba bardziej obrazuje jakiego rodzaju zdolności i możliwości może mieć ten dron. Jest to już finał pracy. To jest pierwsze zadanie dla OSY, żeby doprowadzić ten projekt jak najszybciej do użyteczności

— dodał minister obrony.

Ośrodek Systemów Autonomicznych (OSA) będzie działał jako centrum naukowo-przemysłowe tworzone przez wojskowe instytuty badawcze, Instytut Badawczy IDEAS oraz Polską Grupę Zbrojeniową S.A., z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych jako liderem.

xyz/PAP

