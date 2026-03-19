Premier Donald Tusk bierze udział w szczycie Rady Europejskiej w Brukseli. Jak na razie z mediów społecznościowych dowiemy się tego, z kim wymienił uścisk dłoni i z kim zrobił zdjęcie. Jednak nawet to wystarczy szefowi rządu i jego otoczeniu, aby się chwalić. „Siłę Polski w Europie buduje się otwartą dłonią, a nie zaciśniętą pięścią”- poucza Tusk na portalu X. Wpis z nagraniem, w którym widać premiera ściskającego się z innymi uczestnikami szczytu, m.in. zagranicznymi przywódcami. „Ściskanie się, poklepywanie i ewentualnie zakładanie kolegom marynarki nie wystarczy” - skomentowała Beata Szydło, była premier, od 2019 r. europoseł PiS. Pojawiają się również inne podobne wpisy polityków, dziennikarzy czy komentatorów..
Na posiedzeniu rządu we wtorek 17 marca Tusk szumnie zapowiadał swoje uczestnictwo w brukselskim szczycie i chwalił się „asertywnością” wobec unijnych urzędników.
Czytaj także
Zdjęcia, nagrania i „złote myśli” Tuska
Kiedy szczyt RE nadszedł, jak na razie widzimy głównie rolki, filmiki i zdjęcia, na których premiera RP można by pomylić z misiem z Zakopanego, mimo iż zabrakło mu odpowiedniego przebrania (zawsze może to być zresztą jakiś pomysł, gdyby w 2027 r. wyborcy stwierdzili. że takiego premiera już nie chcą). Tusk bowiem… głównie ściska się z przywódcami UE.
Siłę Polski w Europie buduje się otwartą dłonią, a nie zaciśniętą pięścią
— poucza premier na portalu X, dodając tego rodzaju nagranie.
Rzecznik rządu Adam Szłapka zamieścił z kolei zdjęcie, na którym Donald Tusk stoi w gronie innych uczestników szczytu, lecz wygląda na lekko zagubionego. Z tyłu natomiast widać premiera Węgier Viktora Orbana.
Rozmowy, decyzje, współpraca - tak buduje się wspólną siłę. A kto stoi z tyłu i tylko się przygląda, sam wybiera swoją rolę
— napisał Szłapka.
„Paulo Coelho dla ubogich”
Z komentarzy wynika, że są rzeczy bardziej interesujące niż fotki i rolki Tuska.
Ściskanie się, poklepywanie i ewentualnie zakładanie kolegom marynarki nie wystarczy. Zobaczymy, co Donald Tusk przywiezie ze szczytu
— skomentowała nagranie premiera europoseł Beata Szydło, premier RP w latach 2015-2017.
Gratulacje, dużo ludzi Pana uściskało. Co z tego wynikło dobrego dla Polski? Będzie zawieszenie ETS?
— ironizował poseł Marcin Horała.
Paulo Coelho dla ubogich się znalazł
— napisał Stanisław Janecki, publicysta Tygodnika „Sieci” i portalu wPolityce.pl.
Dziadzia się chwali, że go klepią po plecach
— kpi komentator Paweł Rybicki.
Czytaj także
Podsumowanie
X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755874-tusk-w-brukseli-robi-zdjecia-i-filmiki-a-kiedy-konkrety
