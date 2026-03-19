„Pan Glapiński także kiedyś będzie rozliczony za to, co robił. Czasami się mówi takie rzeczy, ale prawo obowiązuje, wszystkie instytucje muszą działać zgodnie z prawem” - powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska na antenie Radia ZET, odpowiadając na pytanie, czy Donald Tusk postawi prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu? Dziennikarz przypomniał, że przed wyborami z ust szefa koalicji 13 grudnia słyszeliśmy, że tak się stanie, a nie że są to tylko słowa rzucone na wiatr. „Może trzeba o tym pomyśleć, składając obietnice” - powiedział redaktor prowadzący rozmowę. W trakcie wywiadu padło również pytanie o przyczynę porażki „demokratów” w wyborach prezydenckich. „Sposób opowieści o nas musi ulec zmianie” - powiedziała Kidawa-Błońska.
Dziennikarz poruszył temat szumnych zapowiedzi Donalda Tuska, który wieszczył Trybunał Stanu dla prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego.
Premier tę obietnicę składał na wyrost?
— zapytał dziennikarz.
Pan Glapiński także kiedyś będzie rozliczony za to, co robił. Czasami się mówi takie rzeczy, ale prawo obowiązuje, wszystkie instytucje muszą działać zgodnie z prawem
— odpowiedziała Kidawa-Błońska.
Czasami mówi się takie rzeczy, wiedząc, że się tego nie zrealizuje
— skontrował redaktor.
To jest określenie, że pan Glapiński nie nadaje się do tej funkcji i przekracza swoje kompetencje
— próbowała wybrnąć senator Koalicji Obywatelskiej.
„Może trzeba o tym pomyśleć, składając obietnice”
Dziennikarz Radia ZET nie zgodził się ze słowami marszałek Senatu.
O nie, usłyszeliśmy coś zupełnie innego. Nie krytykę Glapińskiego przed wyborami, tylko zapowiedź: „Glapiński nie będzie dłużej prezesem NBP”. Koniec, kropka. Bardzo jasny komunikat, czytelny, prosty, zrozumiały
— zripostował.
Prawo trzeba stosować nawet wtedy, kiedy chcielibyśmy działać szybciej
— odpowiedziała była kandydat na prezydenta RP.
To może trzeba o tym pomyśleć, składając obietnice
— nie dawał za wygraną redaktor w studio.
Polityka także składa się ze składania obietnic
— stwierdziła polityk KO.
Ważne, żeby były z pokryciem, a nie bez pokrycia
— spuentował wątek dziennikarz.
Wybory prezydenckie 2025
Podczas rozmowy poruszony został również temat zeszłorocznych wyborów prezydenckich.
Dlaczego przegraliście wybory prezydenckie?
— zapytał dziennikarz.
Nie chciałabym dziś do tego tematu wracać, ale na pewno sposób opowieść o nas musi ulec zmianie
— odpowiedziała Kidawa-Błońska.
Na jaki?
— dopytał redaktor.
Ciekawszy
— stwierdziła senator KO.
Czyli nie potrafiliście sprzedać ciekawej opowieści o was samych?
— dodał prowadzący rozmowę.
Ona była ciekawa, ale nie była prosta i zrozumiała
— zakończyła marszałek Senatu.
xyz/Radio ZET/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755871-prof-glapinski-przed-trybunalem-stanu-kidawa-pograzyla-tuska
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.