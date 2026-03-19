Prof. Glapiński przed Trybunałem Stanu? Dociśnięta Kidawa-Błońska pogrążyła Tuska! Podała też powód porażki w wyborach prezydenckich

Na zdjęciu Małgorzata Kidawa-Błońska w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu / autor: PAP/Marcin Bielecki
Pan Glapiński także kiedyś będzie rozliczony za to, co robił. Czasami się mówi takie rzeczy, ale prawo obowiązuje, wszystkie instytucje muszą działać zgodnie z prawem” - powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska na antenie Radia ZET, odpowiadając na pytanie, czy Donald Tusk postawi prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu? Dziennikarz przypomniał, że przed wyborami z ust szefa koalicji 13 grudnia słyszeliśmy, że tak się stanie, a nie że są to tylko słowa rzucone na wiatr. „Może trzeba o tym pomyśleć, składając obietnice” - powiedział redaktor prowadzący rozmowę. W trakcie wywiadu padło również pytanie o przyczynę porażki „demokratów” w wyborach prezydenckich. „Sposób opowieści o nas musi ulec zmianie” - powiedziała Kidawa-Błońska.

Dziennikarz poruszył temat szumnych zapowiedzi Donalda Tuska, który wieszczył Trybunał Stanu dla prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego.

Premier tę obietnicę składał na wyrost?

— zapytał dziennikarz.

Pan Glapiński także kiedyś będzie rozliczony za to, co robił. Czasami się mówi takie rzeczy, ale prawo obowiązuje, wszystkie instytucje muszą działać zgodnie z prawem

— odpowiedziała Kidawa-Błońska.

Czasami mówi się takie rzeczy, wiedząc, że się tego nie zrealizuje

— skontrował redaktor.

To jest określenie, że pan Glapiński nie nadaje się do tej funkcji i przekracza swoje kompetencje

— próbowała wybrnąć senator Koalicji Obywatelskiej.

Może trzeba o tym pomyśleć, składając obietnice”

Dziennikarz Radia ZET nie zgodził się ze słowami marszałek Senatu.

O nie, usłyszeliśmy coś zupełnie innego. Nie krytykę Glapińskiego przed wyborami, tylko zapowiedź: „Glapiński nie będzie dłużej prezesem NBP”. Koniec, kropka. Bardzo jasny komunikat, czytelny, prosty, zrozumiały

— zripostował.

Prawo trzeba stosować nawet wtedy, kiedy chcielibyśmy działać szybciej

— odpowiedziała była kandydat na prezydenta RP.

To może trzeba o tym pomyśleć, składając obietnice

— nie dawał za wygraną redaktor w studio.

Polityka także składa się ze składania obietnic

— stwierdziła polityk KO.

Ważne, żeby były z pokryciem, a nie bez pokrycia

— spuentował wątek dziennikarz.

Wybory prezydenckie 2025

Podczas rozmowy poruszony został również temat zeszłorocznych wyborów prezydenckich.

Dlaczego przegraliście wybory prezydenckie?

— zapytał dziennikarz.

Nie chciałabym dziś do tego tematu wracać, ale na pewno sposób opowieść o nas musi ulec zmianie

— odpowiedziała Kidawa-Błońska.

Na jaki?

— dopytał redaktor.

Ciekawszy

— stwierdziła senator KO.

Czyli nie potrafiliście sprzedać ciekawej opowieści o was samych?

— dodał prowadzący rozmowę.

Ona była ciekawa, ale nie była prosta i zrozumiała

— zakończyła marszałek Senatu.

xyz/Radio ZET/X

