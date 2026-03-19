„Są bardzo poważne wątpliwości, do konstytucyjności tej ustawy” - powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej w Sejmie, odnosząc się do Polskiego SAFE 0%. „Nie nadaję projektowi numeru druku” - dodał Czarzasty. Tym działaniem polityk Lewicy pokazał, że Koalicja 13 Grudnia będzie z uporem maniaka przeć do zagrażającego suwerenności Polski unijnego SAFE.
Prezydent Karola Nawrocki wraz z prezesem prof. Adamem Glapińskim przedstawili Polski SAFE 0%, który miał opierać się w pełni na finansowaniu z polskiego kapitału. Bez zaciągania zagranicznych pożyczek, które mogłyby stanowić wielkie zagrożenie dla polskiej suwerenności.
Czytaj także
Jak można było się spodziewać marszałek Sejmu z rządu Koalicji 13 Grudnia Włodzimierz Czarzasty nie ma zamiaru procedować prezydenckiego projektu ustawy do Polskiego SAFE 0%.
Nie nadaję projektowi numeru druku. Są bardzo poważne wątpliwości, do konstytucyjności tej ustawy […] Zdaniem naszych prawników prezydencki projekt ustawy stoi w sprzeczności z art. 221 Konstytucji, który przyznaje wyłączne prawo do inicjatywy ustawodawczej w zakresie udzielenia gwarancji finansowych przez państwo rządowi. Prezydent nie ma prawa wnosić ustawy w tej materii
— powiedział Czarzasty podczas konferencji prasowej.
Czytaj także
Wstępna analiza biura ekspertyz i oceny skutków regulacji. Z analiz wynika, że poza ogólnym stwierdzeniem, że proponowany model finansowania umożliwiłby zgromadzenie co najmniej 200 mld do 2035 roku, nie przedstawiono bardziej szczegółowych, wymiernych informacji dotyczących skutków finansowania funduszu. Zarówno po uruchomieniu, jak i w dłuższej perspektywie czasowej. Projekt wymaga pogłębionej analizy sutków ekonomicznych, BEOS rekomenduje zarządzenie przez marszałka sporządzenia opinii ws. oceny skutków regulacji na podstawie art. 34 ustęp 9 regulaminu Sejmu
— dodał.
Czarzasty powiedział, że ostatecznym zabezpieczeniem projektu tak naprawdę jest zysk z Narodowego Banku Polskiego, a informacje o tym, czy on jest, będą dostępne w maju przyszłego roku, gdy Rada Polityki Pieniężnej zatwierdzi sprawozdanie NBP.
W tej sytuacji - zaznaczył Czarzasty - należy zbadać czy źródła finansowania wskazane w projekcie są realne.
W związku z tym skieruję w tej chwili, dziś, wnioski o bardzo szeroko rozbudowane analizy, zarówno zgodności tej ustawy z konstytucją, jak i zabezpieczenia realnego w środki finansowe oraz skutków sytuacji, kiedy NBP nie będzie miał zysku i jeżeli państwo będzie zadłużone na przykład 200 mld zł, bo o 200 mld zł w uzasadnieniu ta ustawa mówi
— powiedział.
„Żaden projekt nie jest w zamrażarce”
Czarzasty wskazał, że dotychczas prezydent Karol Nawrocki wniósł 17 projektów ustaw. Jedną prezydencką ustawę Sejm uchwalił, jeden projekt odrzucił, siedem z nich znajduje się na etapie prac sejmowych komisji, a cztery zostały zwrócone do prezydenta z prośbą o uzupełnienie. Marszałek podkreślił, że informacje te znajdują się na stronach Sejmu.
Panie prezydencie, żaden projekt nie jest w zamrażarce
— powiedział.
Czytaj także
Ślubowanie kandydatów do TK
Podczas konferencji Czarzasty odniósł się również do wybranych niedawno przez Sejm sześciu osób do Trybunału Konstytucyjnego oraz prezydenta Nawrockiego i przyjęciu przez głowę państwa ślubowania.
Jeżeli tego nie zrobi, sądząc właśnie po zadawanych pytaniach, na które odpowiedź wisi na stronach internetowych Sejmu, albo po decyzji TK, który był wczoraj albo przedwczoraj, jeżeli to jest gra na przeczekanie i na to, żeby nie przyjmować ślubowania tych sędziów przez 2 miesiące albo 3 miesiące, to uprzejmie informuję, że zgody na to nie ma
— powiedział Czarzasty.
Uważam, że pan prezydent niezwłocznie powinien to zrobić, jeżeli słowo powinien obraża prezydenta, to przepraszam. Wysłałem w tej sprawie panu prezydentowi wczoraj pismo, przypominając mu w sposób bardzo grzeczny o jego obowiązkach
— kontynuował.
Czytaj także
Odpowiedź na pytania ministra Boguckiego o TK
Szef Kancelarii Prezydenta RP w imieniu prezydenta Karola Nawrockiego zwrócił się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z pytaniami dotyczącymi sposobu procedowania wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Otrzymał to pismo [z Kancelarii Prezydenta] Marek Siwiec, bo kancelaria napisała do kancelarii. Odpowiedź będzie dzisiaj. Notabene ta odpowiedź tkwi od 2 albo 3 dni na stronie Sejmu. Dyrektor Lech Sołtys zarządził poinformowanie o wszystkich sprawach związanych z pytaniami co do procedury wyboru sędziów TK. Nie ma w tej sprawie żadnych uchybień
— powiedział Czarzasty.
Czytaj także
„Za pana Giertycha jest odpowiedzialna KO”
„Bliski współpracownik Romana Giertycha latami sabotował proces grupy frankowiczów walczących o unieważnienie niekorzystnych umów z Getin Noble Bankiem” - czytamy na Wirtualnej Polsce. A to nie wszystko, bo na całym procederze o grube miliony wzbogaciła się kancelaria Giertycha, która otrzymywała „miliony złotych w formie premii za przeciągające się procesy frankowiczów występujących przeciwko GNB”.
Politycznie za pana Giertycha jest odpowiedzialna KO. Pan Giertych nie jest członkiem mojej partii. Jeżeli pan Giertych zrobił cokolwiek, co jest niezgodne z prawem, od tego są odpowiednie służby
— stwierdził Czarzasty.
Czytaj także
