„Zadłużony hazardzista Tusk odbiera pacjentom prawo do leczenia! Właśnie dowiadujemy się, że NFZ ograniczy liczbę gastroskopii, kolonoskopii, badań tomografem i rezonansu magnetycznego. To rząd znieczulicy społecznej!” - napisał kandydat na premiera PiS prof. Przemysław Czarnek, odnosząc się do informacji „Gazety Wyborczej”, iż Donald Tusk wezwał na „dywanik” minister zdrowia oraz szefostwo NFZ. Powodem były cięcia w leczeniu Polaków!
Rząd Koalicji 13 Grudnia doprowadził NFZ na skraj upadku. Wystarczy przypomnieć końcówkę zeszłego roku, wtedy skończyły się środki nawet na pacjentów onkologicznych. Wrócił Donald Tuss i wrócił potężny problem z deficytem budżetowym, który jest widoczny w każdym aspekcie życia publicznego i gospodarki Polski.
Okazało się, że ekipa Tuska szykuje kolejne cięcia budżetowe. Tym razem padło na NFZ i chorych Polaków. Idąc do wyborów obiecywali zniesienie limitów, a skończyło się jak zwykle…
W związku z „dywanikiem” u premiera NFZ chce radykalnie ograniczyć liczbę gastroskopii, kolonoskopii, badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, a wkrótce także porad specjalistycznych
— czytamy w artykule „Gazety Wyborczej”.
Jak podała „GW”, minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, prezes NFZ Filip Nowak oraz wiceprezes NFZ Jakub Szulc byli na spotkaniu u premiera w poniedziałek 9 marca.
„To rząd znieczulicy społecznej!”
W sieci zawrzało! Politycy i komentatorzy życia politycznego odnieśli się do fatalnej sytuacji w NFZ.
Zadłużony hazardzista Tusk odbiera pacjentom prawo do leczenia! Właśnie dowiadujemy się, że NFZ ograniczy liczbę gastroskopii, kolonoskopii, badań tomografem i rezonansu magnetycznego. To rząd znieczulicy społecznej!
— napisał kandydat na premiera PiS prof. Przemysław Czarnek na portalu X.
Oto prawdziwy obraz rządów ekipy 13 grudnia - pozbawienie Polaków szans na profesjonalną opiekę medyczną w odpowiednim terminie
— stwierdził były szef MON Mariusz Błaszczak.
Bajki Tuska to opowieści dla pelikanów
— skomentował rzecznik PiS Rafał Bochenek.
Dwudziesta gospodarka świata, bilion złotych na inwestycje, a gastroskopię czy rezonans, to już rób Polaku prywatnie. Recepta Tuska
— napisał były minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
Decyzję o wprowadzeniu limitów w tych badaniach, podjął osobiście premier Tusk. Czy stosowne jest w tej sytuacji przypomnienie zawołania Rafała Trzaskowskiego, wiceprzewodniczącego Platformy w kampanii prezydenckiej „Uśmiechnijcie się brygada”?
— dopytał poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.
A jeszcze wczoraj Premier publikował film z lotu na Radę UE, gdzie zachwycał się, że cała Zachodnia Europa zazdrości nam wzrostu gospodarczego. Jakoś wątpię, aby w Niemczech czy Francji patrzyli na dramatyczne cięcia w NFZ-ecie, a następnie myślą sobie „kurde, ale im PKB rośnie”
— skomentował Adam Czarnecki z „Tak dla CPK”.
