Która wersja programu SAFE jest zdaniem Polaków lepsza? Czy ta, którą forsuje koalicji Donalda Tuska, czy może propozycja przedstawiona przez prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego? Badanie na ten temat przeprowadziła Ogólnopolska Grupa Badawcza.
W badaniu zadano Polakom pytanie: „Które z rozwiązań finansowania zakupów uzbrojenia będzie Pana(i) zdaniem korzystniejsze dla Polski?”. Do wyboru były trzy odpowiedzi: propozycja europejskiego SAFE, propozycja prezydencka i odpowiedzieć „Nie wiem/trudno powiedzieć”.
Co wynika z badania? Okazuje się, że Polacy są w tej kwestii podzieleni. 43 proc. badanych wskazało na koncepcję forsowaną przez Tuska, a 42,2 proc. na propozycję prezydenta i prezesa NBP. 14,8 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.
To duży sukces Karola Nawrockiego, duży sukces prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, bo przez wiele tygodni wersja SAFE z Unii Europejskiej wydawał się przodującą, jeżeli chodzi o debatę publiczną w Polsce
— wskazał prezes OGB Łukasz Pawłowski.
Co ciekawe, propozycję prezydenta częściej wskazywali Polacy z grupy wiekowej 18-39. Z kolei europejską pożyczkę preferowali badani w grupach wiekowych 40-59 i 60+.
kk/YouTube/Stan340 - OGB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755847-polacy-wskazali-ktora-propozycja-ws-safe-jest-lepsza-sondaz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.