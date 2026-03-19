Narracja Tuska ws. SAFE nie wypaliła. Polacy wskazali, która propozycja jest lepsza. Młodzi jednoznacznie za "Polski SAFE 0%".

Prezydent Karol Nawrocki / autor: Fratria/YouTube/Stan 360 - OGB

Która wersja programu SAFE jest zdaniem Polaków lepsza? Czy ta, którą forsuje koalicji Donalda Tuska, czy może propozycja przedstawiona przez prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego? Badanie na ten temat przeprowadziła Ogólnopolska Grupa Badawcza.

W badaniu zadano Polakom pytanie: „Które z rozwiązań finansowania zakupów uzbrojenia będzie Pana(i) zdaniem korzystniejsze dla Polski?”. Do wyboru były trzy odpowiedzi: propozycja europejskiego SAFE, propozycja prezydencka i odpowiedzieć „Nie wiem/trudno powiedzieć”.

Co wynika z badania? Okazuje się, że Polacy są w tej kwestii podzieleni. 43 proc. badanych wskazało na koncepcję forsowaną przez Tuska, a 42,2 proc. na propozycję prezydenta i prezesa NBP. 14,8 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

To duży sukces Karola Nawrockiego, duży sukces prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, bo przez wiele tygodni wersja SAFE z Unii Europejskiej wydawał się przodującą, jeżeli chodzi o debatę publiczną w Polsce

— wskazał prezes OGB Łukasz Pawłowski.

Co ciekawe, propozycję prezydenta częściej wskazywali Polacy z grupy wiekowej 18-39. Z kolei europejską pożyczkę preferowali badani w grupach wiekowych 40-59 i 60+.

autor: YouTube/Stan 360 - OGB

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

