Szef Kancelarii Prezydenta RP w imieniu prezydenta Karola Nawrockiego zwrócił się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z pytaniami dotyczącymi sposobu procedowania wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Czytaj także
Przepisy są jasne
O kontrowersjach związanych z wyborem sędziów TK opowiadał na antenie Telewizji wPolsce24 Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta RP.
Przepisy są bardzo precyzyjne. Mamy konstytucje i ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, o których te „autorytety”, ci prawnicy wspierający koalicję rządzącą najwyraźniej nie wiedzą. Ustawa z 30 listopada 2016 w artykule 4. Wyraźnie wskazuje, że to ślubowanie wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego odbywa się wobec prezydenta RP
— wskazał.
Czyli ci sędziowie stają przed prezydentem RP i składają ślubowanie
— dodał.
Rzecznik prezydent RP zwrócił uwagę, że artykuł 5. Tej samej ustawy wyraźnie mówi, że po złożeniu ślubowania sędzia Trybunału Konstytucyjnego może przystąpić do wypełniania swoich obowiązków służbowych.
Jest to wyraźnie opisane
— stwierdził.
Zestaw sędziów
Rafał Leśkiewicz zabrał głos na temat wybranych przez Sejm sędziów.
Ta szóstka została wybrana przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To się stało faktem
— zauważył.
Zwrócił jednak uwagę, że szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki w piśmie do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego zwrócił uwagę na liczne wątpliwości co do samego trybu wyboru sędziów TK.
Ten fakt nastąpił, głosowanie się odbyło, natomiast nie dochowano zarówno terminu, jak i procedury
— wyjaśnił.
Dlaczego przez półtorej rządzący nie zdecydowali się na sukcesywne uzupełnianiu składu Trybunału Konstytucyjnego o kolejnych sędziów, tylko blokowo sześciu przedstawili podczas jednego posiedzenia Sejmu? To nie jest tak, jak mówi pan marszałek Czarzasty, że w ciągu 48 godzin można zgłosić kandydatów i ci kandydaci trafiają przed oblicze Sejmu, są wybierani przez polski parlament. To bez wątpienia wymaga szczegółowego wyjaśnienia
— wskazał.
Co zrobi prezydent?
Rafał Leśkiewicz został zapytany o to, czy prezydent Karol Nawrocki spodziewa się, że niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie w sprawie przyjęcia ślubowania od sędziów, to premier Donald Tusk i tak postąpi po swojemu.
Koalicja 13 grudnia przyzwyczaiła nas do tego, że notorycznie łamie polską konstytucję, polskie prawo. Natomiast wszystkie alternatywne scenariusze, które prezentują przedstawiciele koalicji rządzącej, czy wspierający je tak zwane autorytety prawne, są niezgodne z polskim prawem
— wskazał.
Czyli zarówno ten scenariusz mówiący o przyjęciu ślubowania przed notariuszem, Zgromadzeniem Narodowym czy przed marszałkiem Czarzastym, one nie mają jakiegokolwiek umocowania prawnego. Tym samym taki pseudowybór oczywiście będzie obarczony wadą prawną i ci sędziowie nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków
— wyjaśnił.
Ja tylko się zastanawiam, jak to jest, że tak zwane wybitne autorytety prawne, osoby znające gruntownie prawo, bo tylko takie osoby mogą być sędziami Trybunału Konstytucyjnego, w ogóle się zgodzą na to, by w taką procedurę wejść. To jest też test dla osób, które zostały wybrane przez Sejm na sędziów TK
— zauważył.
ZOBACZ CAŁY PROGRAM:
Czytaj także
Adrian Siwek/wPolsce24
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755840-tylko-u-nas-co-zrobi-prezydent-ws-sedziow-tk-leskiewicz-mocno
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
