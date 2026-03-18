„Wysokie Obcasy”, magazyn dla kobiet Agory, właśnie wybrał swoje superbohaterki roku.
Na czarującej gali w Warszawie, która była pełna elitarnego uroku, jak przystoi najważniejszemu damskiemu czasopismu III RP, ogłoszono superbohaterkę czytelników. Jest to ginekolog Gizela Jagielska.
Pamiętacie panią doktor?
Tak, to ta, która zastrzykiem z chlorku potasu w serce zabiła dziecko w 9 miesiącu ciąży. Stało się to w szpitalu w Oleśnicy w październiku 2024 r. Panią Gizelę ktoś porównał z dr Mengele, słynnym niemieckim lekarzem, który też miał zwyczaj zabijać ludzi w ten sposób. Więcej niż logiczne porównanie.
To, co Pani Gizela zrobiła, było badane przez prokuraturę, ale w Polsce Donalda Tuska, dzięki wytycznym minister zdrowia Izabeli Leszczyny, można zabijać dzieci praktycznie do momentu urodzenia. Prokuratura w grudniu ubiegłego roku umorzyła postępowanie w tej sprawie.
Razem z tytułem superbohaterki ginekolożka dostała nagrodę, 10 tysięcy złotych. Tyle jest warte ludzkie życie w salonach III RP?
„Odważna i bezkompromisowa”, piszą o niej w WO.
Mądra, wierna przysiędze Hipokratesa (Boże, co za cynizm, przyp. red.), powołaniu i własnym przekonaniom. Ona „daje nadzieje w trudnych dla kobiet czasach”. Nasza bohaterka Gizela, królowa śmierci. Nagrodzona, bo była gotowa zabić 9-miesięcznego Felka. Musiał umrzeć, bo cierpiał na wrodzoną łamliwość kości. Czy wy to rozumiecie?
I co teraz? No cóż. Lewicowo-liberalna strona będzie coraz radykalniej propagować i szerzyć kulturę śmierci w Polsce.
A co my, konserwatyści, zrobimy? Nic, będziemy krytykować wyrok Trybunału Konstytucyjnego zakazujący aborcji eugenicznej i powiemy, że sami jesteśmy winni tej radykalnej agendy śmierci, która chce zawładnąć Polską.
Prawda jest inna. Nie ma już miejsca na kompromis. Dowodem na to jest ta chora gala, ta celebracja śmierci, która miała miejsce w Warszawie.
