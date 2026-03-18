Cieszyński obnaża manipulacje Ministerstwa Zdrowia ws. e-rejestracji na wizyty. "Zamiast sukcesu - propaganda"

Cieszyński obnaża manipulacje MZ / autor: Fratria
Cieszyński obnaża manipulacje MZ / autor: Fratria

Zamiast sukcesu - propaganda czyli o tym jak MZ wdraża e-rejestrację do lekarzy. Ministerstwo Zdrowia podaje idące w miliony liczby wizyt, które odbyły się za pośrednictwem e-rejestracji. Ale co one w praktyce oznaczają? W większości to wizyty obsłużone od A do Z przez placówkę - pacjent zadzwonił lub przyszedł do rejestracji i zostało to odnotowane w systemie” - napisał w serwisie X Janusz Cieszyński, poseł PiS, były minister cyfryzacji i były wiceminister zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia w mediach społecznościowych chwalił się „e-rejestracją” na wizyty do lekarzy.

To rozwiązanie, którego potrzebowaliśmy. Pacjenci wysoko oceniają centralną e-rejestrację” - wskazuje wiceminister Tomasz Maciejewski

— zaznaczyło.

Ponad 1,7 mln zrealizowanych wizyt, kolejne 1,2 mln zaplanowanych. Do tego aż 465 tys. terminów, odzyskanych dla innych pacjentów, bo dzięki centralnej e-rejestracji zmiana terminu lub odwołanie wizyty jest znacznie łatwiejsze

— wskazało.

Propaganda”

Na wpis ten zareagował Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji i były wiceminister zdrowia.

Zamiast sukcesu - propaganda czyli o tym jak MZ wdraża e-rejestrację do lekarzy. Ministerstwo Zdrowia podaje idące w miliony liczby wizyt, które odbyły się za pośrednictwem e-rejestracji. Ale co one w praktyce oznaczają? W większości to wizyty obsłużone od A do Z przez placówkę - pacjent zadzwonił lub przyszedł do rejestracji i zostało to odnotowane w systemie

— napisał.

Tymczasem prawdziwa e-rejestracja to taka, w której jak najwięcej osób wyszukuje termin i umawia się samodzielnie. Jestem gotów się założyć, że dziś takie przypadki to mniej niż 10% całości. To nie jest proste wdrożenie i nikt nie oczekuje, że wszystko stanie się z dnia na dzień. Ale okłamywanie opinii publicznej i epatowanie nadmuchanymi statystykami nigdy nie da oczekiwanego efektu dla pacjenta

— zauważył.

Tym bardziej przykre, że twarzuje to ekipa „apolitycznych ekspertów”, bo o takie malowanie trawy na zielono prędzej posądzałbym osoby pokroju Izabeli Leszczyny

— wskazał.

Zmanipulowane fakty”

Swojej narracji próbowało bronić Ministerstwo Zdrowia.

Podaliśmy fakty. Centralna e-rejestracja jest skutecznym narzędziem, a rosnąca liczba osób z niej korzystająca jest imponująca. „Dlaczego w statystykach są też zapisy zrobione przez placówki?” Bo tak działa CeR! Integruje wszystkie kanały. Celowo wciąż każdy pacjent ma różne możliwości zapisywania się na wizytę. To wyraz troski o pacjentów, którzy nie korzystają z internetu i aplikacji mobilnych

— napisał resort zdrowia.

To także spotkało się z ripostą ze strony Janusza Cieszyńskiego.

Podali Państwo zmanipulowane fakty. Nikomu by do głowy nie przyszło, że do sukcesu e-rejestracji zaliczane są wizyty, w których pacjent nie wie nawet, że w tle ma jakikolwiek system

— zauważył polityk.

Zespół wPolityce.pl

Powiązane tematy

