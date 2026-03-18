Szef Kancelarii Prezydenta RP w imieniu prezydenta Karola Nawrockiego zwrócił się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z pytaniami dotyczącymi sposobu procedowania wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
W związku z otrzymanymi informacjami o sposobie procedowania przez Sejm w przedmiocie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, działając w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, skierowałem do Marszałka Sejmu pismo, wskazując, że analiza procesu powołania budzi bardzo poważne wątpliwości co do zgodności przeprowadzonej procedury nie tylko z wymogami wynikającymi z Regulaminu Sejmu, lecz również ze standardami konstytucyjnymi właściwymi procedurze obsadzania stanowisk sędziów Trybunału Konstytucyjnego
— przekazał Zbigniew Bogucki.
W szczególności zastrzeżenia dotyczą:
— po pierwsze, naruszenia art. 194 ust. 1 Konstytucji w zw. z art. 30 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Sejmu przez niedochowanie terminu zgłaszania kandydatur;
— po drugie, naruszenia standardów rzetelności proceduralnej przez nieprzedstawienie posłom jednej ze zgłoszonych kandydatur
— wskazał.
Pytania do Czarzastego
Zbigniew Bogucki podkreślił, że „każde z tych uchybień wymaga pilnego, pełnego i jednoznacznego wyjaśnienia”.
Mając na względzie wagę sprawy oraz jej znaczenie dla standardów prawidłowego funkcjonowania organów konstytucyjnych, kierując się wyrażoną wprost w preambule do Konstytucji RP zasadą współdziałania władz, zwróciłem się do Marszałka Sejmu o przedstawienie Panu Prezydentowi wyjaśnień dotyczących takiego procedowania przez Sejmu i odpowiedzi na konkretne pytania
— przekazał.
Do wpisu Bogucki zamieścił także treść pytań, które znalazły się w dokumencie.
1) Kiedy dokładnie zostały zgłoszone kandydatury na poszczególne wakujące stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego?
2) Z jakich przyczyn odstąpiono od wyrażonej w art. 194 ust. 1 Konstytucji zasady indywidualnej kadencyjności sędziów Trybunału Konstytucyjnego?
3) Z jakich przyczyn nie dochowano terminu określonego w art. 30 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Sejmu?
4) Jakie było uzasadnienie odstąpienia od reguły wynikającej z art. 30 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Sejmu, skoro Rząd i większość parlamentarna, przez ponad rok i trzy miesiące od powstania pierwszego wakatu, nie doprowadzili do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, mimo że nie było ku temu żadnych przeszkód? Pan Prezydent nie znajduje innej odpowiedzi niż paraliżowanie przez Rząd i koalicję rządzącą działalności Trybunału Konstytucyjnego i intencjonalne niszczenie tego konstytucyjnego organu. Jeżeli są inne motywy uzasadniające taki sposób procedowania, poprosiłem o ich przedstawienie.
5) Dlaczego mimo nieprzedstawienia przez posła sprawozdawcę wszystkich kandydatur, Marszałek Sejmu zarządził głosowanie?
— pytał.
Polityk wyjaśnił, że „w zależności od wyjaśnienia tych zasadniczych kwestii Pan Prezydent będzie podejmował dalsze działania w tej sprawie”.
