Minister finansów gospodarki i finansów Andrzej Domański pomimo decyzji o zawetowaniu ustawy przez prezydenta Karola Nawrockiego zapowiedział składanie zamówień z pożyczki SAFE.
Nie ma czasu do stracenia. Dziś w Siemianowicach Śląskich przekazaliśmy decyzję o wsparciu inwestycji w modernizację produkcji Rosomaków oraz uruchomienie linii produkcyjnej Legwanów
— przekazał w mediach społecznościowych Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki.
Już wkrótce zamówienia z SAFE. Weto Prezydenta nie zatrzyma procesu modernizacji polskiej armii.
— dodał.
Kontrowersje wokół SAFE
Warto przy tym zwrócił uwagę, że Adam Domański wyraża radość z ogromnego kredytu dla Polski, chociaż to on stoi na czele finansów państwa w sytuacji, kiedy zadłużenie państwa osiąga rekordowy poziom.
Sprawa pożyczki z SAFE wzbudza kontrowersje nie tylko z uwagi na niejasne zasady i utajnione wydatki, ale także na ogromne koszty obsługi kredytu oraz uznaniowy mechanizm warunkowości.
Weto prezydenta
Rządzący zamierzają realizować pożyczkę z SAFE wbrew prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, który podjął decyzję o zawetowaniu ustawy.
To kolejne wzbudzające ogromne kontrowersje związane z działaniami rządu, który próbuje ograniczać władze prezydenta i to w tak kluczowej dla naszej ojczyzny sprawie.
