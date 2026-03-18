„Dzisiaj chcemy wesprzeć pana prezydenta Karola Nawrockiego i zażądać od rządu, który za chwilkę będzie na Radzie Europejskiej dyskutował na temat ETS-u - wychodzimy z ETS-u, tak jak mówi pan prezydent Karol Nawrocki, wychodzimy z ETS-u, zwłaszcza tego, który mamy od 2014 roku” - powiedział Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera podczas konferencji prasowej w Katowicach.
19 marca odbędzie się unijny szczyt ws. ETS, czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, którym obecnie objęta jest energetyka.
Przed posiedzeniem prezydent Karol Nawrocki skierował list do premiera Donalda Tuska, w którym przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie.
Ceny energii
Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej w Katowicach wyraził nadzieję, że głos prezydenta Karola Nawrockiego zostanie wysłuchany.
Głos pana prezydenta Karola Nawrockiego, głos polskiej prawicy, głos przede wszystkim górników, ale też pracowników różnych sektorów, którzy stoją przed widmem rosnącego bezrobocia
— wskazał.
To rosnące bezrobocie będzie wynikało z faktu, że ceny energii w Polsce są najdroższe w Unii Europejskiej i rosną najszybciej w Unii Europejski. Jednym z zasadniczych elementów i powodów tego wzrostu cen energii w Polsce - energii elektrycznej, energii cieplnej, bo wszyscy to odczuwamy - jest absurdalny system ETS
— zaznaczył.
Absurdy
Przemysław Czarnek zwrócił uwagę na absurdy związane z systemem ETS.
Wydobycie tony węgla w Polsce w zależności od regionu, od Lubelszczyzny po Śląsk od 300 do 800 zł w zależności od kopalni, od położenia tego węgla, od wszystkich innych czynników, ale koszt spalenia tej tony węgla po to, żeby wytworzyć z tego energię, to jest drugie tyle, bo to jest mniej więcej 160 €, bo trzeba kupić dwa absurdalne uprawnienia do emisji CO2, które podbijane przez spekulacje na rynkach, spekulacje w handlu tymi uprawnieniami do emisji CO2, kosztują właśnie dzisiaj około 80 €
— powiedział.
Przewidywany koszt tego uprawnienia do emisji CO2 jeszcze w tym roku może sięgnąć 100 €
— wyjaśnił.
To będzie oznaczało, że sam koszt emisji uprawnień do emisji CO2 będzie wyższy, jeśli chodzi o spalanie tony węgla w celu produkcji energii niż samo wydobycie węgla
— zauważył.
Apel do rządzących
Kandydat PiS na premiera ocenił, że problem ten dotyka Polskę w szczególnie dotkliwy sposób.
To jest absurd, który dotyka przede wszystkim Polskę, dlatego że mamy zupełnie inną sytuację, inne uwarunkowania, złoża i możliwości, ale też inną pogodę, inne słońce, inne wiatry niż gdziekolwiek indziej w Europie
— powiedział.
Opieranie dzisiaj energii i gospodarki energetycznej na OZE na przykład jest jakimś totalnym absurdem. Można tylko powiedzieć to, co jest zupełnie jasne i ze statystyk wynika. W tym miksie energetycznym polskim, w styczniu węgiel kamienny i węgiel brunatny to około 60-65% tego miksu, a chociażby fotowoltaika to tylko 3 do 5% tego miksu. To też pokazuje jaka jest sytuacja w Polsce
— zauważył.
Dzisiaj chcemy wesprzeć pana prezydenta Karola Nawrockiego i zażądać od rządu, który za chwilkę będzie na Radzie Europejskiej dyskutował na temat ETS-u - wychodzimy z ETS-u, tak jak mówi pan prezydent Karol Nawrocki, wychodzimy z ETS-u, zwłaszcza tego, który mamy od 2014 roku. W zasadzie od decyzji z 2014 roku, która została podważona przez Trybunał Konstytucyjny z 10 czerwca 2025 roku, kiedy doszło do pozwolenia na spekulacje w handlu uprawnieniami do emisji CO2 i zaangażowania instytucji finansowych w handel emisjami CO2, co spowodowało podniesienie cen za uprawnienia z kilku euro do dzisiejszych około 80 € i będzie powodowało podnoszenie tych cen uprawnień do 100 kilkudziesięciu euro, nawet się mówi o 250 €
— podkreślił.
Polska musi żyć. Nie ma Polski bez przemysłu. Nie ma gospodarki bez przemysłu. Nie ma Polski bez normalnych kosztów w polskich rodzinach. Nie ma zwykłego mieszkania tutaj w blokach, w tych blokach, które widzimy w Katowicach i wszędzie w Polsce, bez obniżenia cen ciepła, bo dzisiaj także to ciepło systemowe, które jest w blokach, jest niezwykle drogie i będzie drożało. Precz z ETS-em
— zaznaczył.
Adrian Siwek
