Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty po raz kolejny arogancko potraktował reportera Telewizji wPolsce24 i widzów stacji. Unikał odpowiedzi na pytanie, dlaczego mrozi prezydencki projekt ustawy „Polski SAFE 0 %”. „Czyli nie doczekamy się odpowiedzi na to pytanie?” - pytał dziś Czarzastego red. Rafał Jarząbek. „Nie doczekacie się, żebym rozmawiał z pana stacją” - wypalił marszałek Sejmu.
Kilka dni temu reporter Telewizji wPolsce24 Maciej Zemła próbował uzyskać od marszałka Włodzimierza Czarzastego odpowiedź na pytanie dot. mrożenia prezydenckiego projektu ustawy „Polski SAFE 0 %.”. Zachowanie drugiej osoby w państwie wprawiło wszystkich w osłupienie. Nie tylko zignorował pytanie, na które chcą poznać odpowiedź miliony Polaków, ale próbował także dyskredytować stację.
A pamięta pan taką sytuację, że nie rozmawiam z pana telewizją (…) a pan powinien się wstydzić, że pan w niej pracuje?
— stwierdził marszałek Sejmu, który w odpowiedzi usłyszał, że większym wstydem jest przynależność do komunistycznej partii.
Ta sytuacja niczego nie nauczyła marszałka Sejmu, który także dziś w butny i arogancki sposób potraktował dziennikarza trzeciej największej telewizji informacyjnej w Polsce oraz jej telewidzów.
Nie, bo nie i co mi zrobicie
Projekt ustawy prezydenta Karola Nawrockiego ws. „Polski SAFE 0 %” leży w zamrażarce marszałka, mimo że uruchomienie funduszy z NBP na polską armię mogłoby nastąpić niemal z dnia na dzień. A chodzi ok. 190 mld zł, które w żadnej sposób nie zwiększałyby ogromnego już zadłużenia Polski. Zamiast rozpocząć procedowanie projektu, Czarzasty trzyma go w szufladzie i narzeka, że prezydent nie podpisał ustawy o unijnej pożyczę SAFE. O powody takie działania Telewizja wPolsce24 po raz kolejny chciała zapytać Czarzastego.
Nie daję wywiadów pana stacji, bo nie ufam pana stacji, ani dziennikarzom tej stacji
— powiedział Włodzimierz Czarzasty, który jako osoba publiczna i osoba decyzyjna w tej sprawie powinien udzielić dziennikarzowi odpowiedzi.
Tu to nie chodzi o kwestię zaufania, ale o szacunek do widzów, widzów naszej telewizji. Dlaczego pan ich nie szanuje?
— dopytywał reporter Rafał Jarząbek.
Proszę pana, bardzo szanuję widzów
— próbował jakoś wybrnąć z sytuacji Czarzasty.
Nie szanuje pan, bo nie chce pan z nami rozmawiać
— zwracał uwagę Czarzastemu red. Jarząbek.
Bardzo szanuję, tylko nie szanuję pana telewizji
— bronił się Czarzasty.
No ale widzowie oglądają naszą telewizję, chcą pana komentarzy. Chcą się dowiedzieć dlaczego cały czas nie ruszyły te prace. Dlaczego pan mrozi projekt pana prezydenta
— dopytywał red. Jarząbek.
Od dwóch lat nie rozmawiam z pana stacją i nie jest to dla pana nowość
— uparcie powtarzał Czarzasty.
Też od długiego czasu mrozi pan projekt pana prezydenta. Kiedy ruszą prace nad tym projektem?
— mówił red. Jarząbek, któremu odpowiedział nie marszałek, ale rzecznik klubu Lewicy Łukasz Michnik.
Mam prośbę do wszystkich dziennikarzy o to, żebyście dali nam przestrzeń do zrobienia kilku wspólnych zdjęć
— ratował Czarzastego Michnik.
Czy jeszcze będziemy zdjęcie robili?
— wypalił jakby wyrwany z letargu Czarzasty.
Tak
— stwierdził Michnik.
A my chcielibyśmy, żeby jednak pan marszałek wywiązywał się swoich ze swoich obowiązków, do których został powołany, jako marszałek Sejmu. Raczej powinien pan rozmawiać z każdym
— nie dawał za wygraną red. Jarząbek zwracając się do marszałka Sejmu.
Była konferencja o Państwowej Inspekcji Pracy i była okazja żeby zadać pytania tam na dole, dziękujemy uczestnikom tej konferencji
— powiedział Michnik i chyba zapomniał, że pytania o „Polski SAFE 0 %” Telewizja wPolsce24 zadawała na konferencji Czarzastego kilka dni wcześniej. Marszałek stwierdził wówczas, że to nie jest przedmiotem konferencji.
Zadawałem te pytania. Panie marszałku ile jeszcze będziemy czekać aż ruszą prace nad projektem prezydenta, aż będzie głosowanie, dlaczego wstrzymujecie to cały czas?
— mówił dziennikarz Telewizji wPolsce24.
Proszę pana po raz kolejny z uśmiechem na twarzy, chociaż widzę chociaż widzę, że panu już nerwy puszczają
— sączył słowa Czarzasty.
W życiu
— uśmiechnął się red. Jarząbek.
Nie rozmawiam z pan na stacją i mówię to z wielką po prostu z wielkim spokojem. Chodzi pan za mną od pięciu miesięcy. Nie wiem, jakie pan ma intencje, powiem szczerze
— ciągnął mimo to Włodzimierz Czarzasty.
Nie chodzę za panem od pięciu miesięcy, szanowny panie, mylą się panu dziennikarze, ale ale bardzo się cieszę
— wyjaśnił red. Jarząbek
Wie pan o tym, że nie rozmawiam z pana stacją i nie zmienię w tej sprawie opinii
— oświadczył marszałek Sejmu.
Ale wie pan, że to jest okazywanie braku szacunku naszym widzom. To jest bardzo proste pytanie. Ile jeszcze pan będzie mroził projekt pana prezydenta?
— pytał ciągle red. Rafał Jarząbek
Dziesiąty raz mam to panu grzecznie powtórzyć. Nie rozmawiam z pana stacją od dwóch lat
— oświadczył Czarzasty, który kiedyś zasiadał w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji a także we władzach Polskiego Radia.
Czyli nie doczekamy się odpowiedzi na to pytanie
— powiedział red. Jarząbek
Nie doczekacie się, żebym rozmawiał z pana stacją
— zakończył temat marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.
Trzeba zadawać pytania
Dziennikarze Telewizji wPolsce24 zadają pytania w imieniu swoich widzów. Pytania ważne, które nurtują wielu Polaków.
Włodzimierza Czarzastego można już powoli nazywać „zimnym włodkiem” przez to, że jego zamrażarka cały czas chodzi na najwyższych obrotach. Ten człowiek cały czas unika odpowiedzi na nasze pytania i bardzo możliwe, że po prostu gdzieś zatrzymał się w czasie w odległych latach PRL-u, kiedy to dziennikarze odbierali swoje legitymacje prasowe właśnie w partii. To partia mówiła, kto jest dziennikarzem, kto może zadawać pytania i jakie te pytania mają padać. Otóż my jesteśmy niezależnymi dziennikarzami i nie zważamy na to, co sobie życzy Włodzimierz Czarzasty. Po prostu jesteśmy zawsze tam, gdzie takie pytanie można zadać
— podsumował próbę rozmowy z Włodzimierzem Czarzasty red. Rafał Jarząbek.
Robert Knap/wPolsce24
