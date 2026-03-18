Kamil Dziubka z Onetu zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego. ” Sztandarowa obietnica Karola Nawrockiego dotycząca radykalnego obniżenia cen prądu opiera się na ETS, który dziś on sam chce wyrzucić do kosza” - przekonywał. Na wpis zareagowała Wanda Buk, doradca prezydenta RP.
19 marca odbędzie się unijny szczyt ws. ETS, czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, którym obecnie objęta jest energetyka.
Przed posiedzeniem prezydent Karol Nawrocki skierował list do premiera Donalda Tuska, w którym przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie.
Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem z punktu widzenia interesu gospodarczego i strategicznego Europy byłoby odejście od systemu EU ETS. Pozwoliłoby to natychmiast ograniczyć presję kosztową na przemysł, przywrócić bardziej zrównoważone warunki globalnego handlu oraz zatrzymać postępujący proces deindustrializacji
— napisał.
Krytyka propozycji prezydenta
Propozycję prezydenta skrytykował w mediach społecznościowych Kamil Dziubka, dziennikarz Onet.
Sztandarowa obietnica Karola Nawrockiego dotycząca radykalnego obniżenia cen prądu opiera się na ETS, który dziś on sam chce wyrzucić do kosza
— napisał.
Jeszcze kilka tygodni temu prezydent wspominał o korzyściach z ETS
— przekonywał.
Odpowiedź Wandy Buk
Na wpis ten zareagowała Wanda Buk, doradca społeczny Prezydenta RP.
Czytamy ze zrozumieniem, Panie Kamilu z Onetu!
— wskazała.
Jeśli nie będzie ETS, to prąd będzie o 30% tańszy, w związku z tym, że jest ETS, to trzeba pokazać mechanizm jego neutralizacji dla rachunków gospodarstw domowych i firm. Dlatego taki mechanizm (neutralizacji kosztów ETS) znalazł się w przedłożeniu Prezydenta. Tylko Pan mógł to odczytać jako wycofanie się. Btw. ciągle należy ograniczyć najwyższe w Europie marze spółek dystrybucyjnych i najwyższy VAT na energię w UE
— zauważyła.
