TYLKO U NAS. Michał Wójcik stanowczo: Polska demokracja szoruje po dnie. Obserwujemy początek zamachu na Trybunał Konstytucyjny

Michał Wójcik
Polska demokracja szoruje po dnie w tej chwili. Ludzie, którzy decydują dzisiaj o wymiarze sprawiedliwości, o kierunkach wymiaru sprawiedliwości, nie mówię o rzecznictwie, nie czytają konstytucji. Nie czytają ustaw i nie znają orzecznictwa Trybunału. […] Obserwujemy początek zamachu na Trybunał Konstytucyjny” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości.

Po 2 miesiącach 2026 r. jest już prawie 50 miliardów złotych deficytu. Do tej kwestii nawiązał w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości.

Minister zadłużenia publicznego Andrzej Domański razem z Donaldem Tuskiem zadłużyli Polaków w ciągu trzech lat na ponad bilion złotych. Mówię tutaj nie tylko o tych środkach budżetowych, ale oni często wypychają te środki poza budżet

— podkreślił Michał Wójcik.

Kiedy przejmowali władzę, to mówili o tym, że będą konsolidowali ten budżet, czyli żeby wszystko było widoczne w jednym miejscu, żeby nie było wypychania długów poza budżet państwa. Natomiast nie było żadnej konsolidacji. Zadłużenie jest gigantyczne

— wskazał poseł PiS.

„Nie ma drugiego takiego państwa”

Polityk zwrócił uwagę na fakt, że Polska jest w tej chwili najszybciej zadłużającym się państwem w Europie.

Nie ma drugiego takiego państwa. I trzecia rzecz jest taka, że minęły dopiero dwa miesiące, a oni już 20 proc. tego deficytu, który przewidzieli na ten rok, już właściwie skonsumowali. Deficyt w tym roku ma wynieść 270 miliardów, a im wyszło ponad 40 miliardów za dwa miesiące

— powiedział były wiceminister sprawiedliwości.

Gość Tadeusza Płużańskiego komentował również plan A, B i C koalicji 13 grudnia związany z wymiarem sprawiedliwości oraz ślubowaniem sędziów.

Polska demokracja szoruje po dnie w tej chwili. Ludzie, którzy decydują dzisiaj o wymiarze sprawiedliwości, o kierunkach wymiaru sprawiedliwości, nie mówię o rzecznictwie, nie czytają konstytucji. Nie czytają ustaw i nie znają orzecznictwa Trybunału, a Trybunał wypowiedział się jednoznacznie. Prezydent dlatego jest drugim etapem, ponieważ ma prawo sprawdzić prawidłowość wyboru takich osób do Trybunału Konstytucyjnego. Ma prawo to zrobić. To jest rzecz oczywista

— przyznał Michał Wójcik.

Obserwujemy początek zamachu na Trybunał Konstytucyjny

— dodał polityk.

