Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP, wypunktował we wpisie na portalu X postawę premiera Donalda Tuska wobec systemu ETS. „Jako szef Rady Europejskiej i lider EPP wspierał rozbudowę systemu ETS oraz kolejne rozwiązania Zielonego Ładu. Dziś, pod wpływem presji Prezydenta i rosnącego sprzeciwu Polaków, próbuje przedstawiać się jako obrońca darmowych uprawnień” - przypomniał, zarzucając Tuskowi „polityczną hipokryzję”.
Premier Donald Tusk zarówno wczoraj na posiedzeniu rządu, jak i dziś na konferencji w Gdańsku, przekonywał o swojej asertywnej postawie wobec Brukseli w kwestii ETS. Poinformował, że razem z grupą państw wystosował list do Komisji Europejskiej, by możliwa była kontynuacja darmowych uprawnień do emisji CO2 dla przemysłu, w tym przemysłu polskiego.
Wypowiedź skomentował na portalu X szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker.
Donald Tusk pod presją nie jest sobą. Jako szef Rady Europejskiej i lider EPP wspierał rozbudowę systemu ETS oraz kolejne rozwiązania Zielonego Ładu. Dziś, pod wpływem presji Prezydenta i rosnącego sprzeciwu Polaków, próbuje przedstawiać się jako obrońca darmowych uprawnień. To polityczna hipokryzja, której nie da się przykryć doraźnymi deklaracjami
— napisał.
Darmowe uprawnienia to zdecydowanie za mało. Potrzebne są konkretne działania:
• usunięcie instytucji finansowych z rynku obrotu ETS,
• wprowadzenie skutecznych mechanizmów ograniczających ceny EU ETS,
• rezygnacja z systemu ETS2
— wypunktował prezydencki minister.
Polski interes wymaga dziś znacznie więcej niż korekty błędów, które wcześniej Donald Tusk współtworzył. Celem naszego państwa powinno być doprowadzenie do likwidacji obecnego systemu EU ETS - systemu stworzonego i forsowanego przez Donalda Tuska oraz środowisko EPP, którego konsekwencją jest dziś osłabienie konkurencyjności i zwijanie się europejskiego, w tym polskiego, przemysłu
— podsumował Szefernaker.
