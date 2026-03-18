Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skierował list do prezydenta Karola Nawrockiego, w którym zwraca się o „niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu sędziego TK”. „Nie ma żadnego uchybienia w procedurze powołania sędziów przez Sejm” - podkreślił.
Sejm w piątek wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego - wszyscy to osoby, których kandydatury zostały zgłoszone formalnie przez Prezydium Sejmu, poparcia nie zyskali dwaj kandydaci zgłoszeni przez klub PiS. Szef MS Waldemar Żurek zaapelował wówczas do prezydenta Nawrockiego, by „nie próbował łamać konstytucji” i odebrał ślubowanie od wybranych sędziów TK.
W poniedziałek szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki powiedział, że wybór sędziów TK budzi wątpliwości i poinformował, że najpóźniej we wtorek zwróci się do marszałka Sejmu o ich wyjaśnienie. Według niego, koalicja rządząca pogubiła się w terminach, regulaminie i właściwie we wszystkim.
Czarzasty podczas dzisiejszego briefingu prasowego w Sejmie podkreślił, że kwestie związane z procedurą wyboru sędziów Tk zostały wyjaśnione we wtorkowym oświadczeniu zamieszczonym na stronie Sejmu. Dodał, że Kancelaria Sejmu nie dostała żadnego pisma ze strony otoczenia prezydenta RP ws. pytań i wątpliwości przy wyborze sędziów TK.
Marszałek zauważył, że TK we wtorek „odwlekł” rozprawę ws. wniosku posłów PiS, którzy zaskarżyli przepisy odnoszące się do procedury wyboru sędziów przez Sejm. Jak dodał, Trybunał postanowił też zwrócić się do prezydenta o zajęcie pisemnego stanowiska w sprawie wniosku.
Wszystko to, powiem szczerze, wygląda dosyć jednoznacznie, to znaczy, gramy terminem. Panie prezydencie, niech pan nie gra Polską. Jest pan (jak) mówi pan, odważnym człowiekiem, niech pan się nie zasłania panem (prezesem TK Bogdanem) Święczkowskim
— zwrócił się do Nawrockiego marszałek Sejmu.
Apel Czarzastego do Prezydenta RP
Zaapelował do prezydenta, by podjął decyzję ws. ślubowania sędziów TK.
Niech pan się nie boi, niech pan się zachowa tak, jak trzeba (…). Czekam na pana decyzję
— dodał marszałek Sejmu.
Poinformował, że wysyła pismo do Karola Nawrockiego. Podkreślił, że Sejm zgodnie z Konstytucją wybrał sześcioro sędziów TK, a stosowne uchwały w tej sprawie zostały doręczone prezydentowi RP.
Mając powyższe na uwadze, zwracam się do pana prezydenta o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez osoby wybrane przez Sejm RP 13 marca 2026 roku na wakujące dotąd stanowiska sędziowskie
— powiedział Czarzasty odczytując treść pisma.
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz pytany, czy będzie odpowiedź ze strony prezydenckiej na list Czarzastego odparł: „najpierw niech (list) wpłynie do KPRP”.
Zapoznamy się, przeanalizujemy i wówczas podejmiemy decyzję co do dalszych kroków
— przekazał Leśkiewicz.
„TK to nie jest zabawka”
Marszałek Sejmu, odpowiadając na pytania dziennikarzy, podkreślił, że prezydent powinien podjąć decyzję ws. sędziów TK niezwłocznie. Dodał, że „Trybunał Konstytucyjny to nie jest zabawka”.
PiS doprowadził do tego, że w tej chwili opinia o Trybunale Konstytucyjnym jest albo fatalna, albo w ogóle decyzje Trybunału nie są uznawane. W związku z tym jest program naprawienia tej sytuacji i realizujemy ten program. Im szybciej ten program zostanie zrealizowany i sytuacja zostanie naprawiona, tym lepiej będzie dla Polek i Polaków
— powiedział Czarzasty.
Dodał, że widzi „grę pana prezydenta” wokół sprawy TK.
Żeby była jasność: nie ma żadnego uchybienia w procedurze, jeżeli chodzi o powołania sędziów, żadnego
— stwierdził marszałek Sejmu.
Według Czarzastego, „wszystkie te uwagi szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego są po prostu nieprawdziwe”.
Ta nieprawda ma służyć odwlekaniu procedury i odwlekaniu przyjęcia ślubowania
— ocenił marszałek Sejmu.
W opublikowanym we wtorek oświadczeniu Kancelaria Sejmu podkreśliła, że Sejm wybrał sędziów Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z procedurami. Przekazano, że wybór sędziów został poprzedzony przedstawieniem wszystkich kandydatur przez przedstawicieli wnioskodawców oraz dyskusją.
Samo głosowanie odbyło się w zgodzie z art. 194 ust. 1 Konstytucji, który stanowi, że sędziowie wybierani są indywidualnie na 9 lat. Należy podkreślić, że o rozpoczęciu kadencji sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie decyduje data zakończenia kadencji sędziego, który był wybrany uprzednio, a data wyboru przez Sejm
— czytamy w komunikacie Sejmu.
Status sędziego TK
Podkreślono w nim, że każdy z kandydatów na sędziego TK został poddany pod głosowanie indywidualnie. Jak zaznaczono, status sędziego TK zyskuje się z chwilą wyboru przez Sejm. Według komunikatu, z powodu „niewniesienia sprzeciwu Sejm wyraził zgodę na przeprowadzenie wyboru sędziów TK bez zachowania terminu 7 dni”, na co - jak czytamy - pozwala art. 30 ust. 4 Regulaminu Sejmu.
Jeszcze przed głosowaniami ws. wyboru sędziów TK, Bogucki mówił w Sejmie, że większość parlamentarna mogła uzupełniać TK „krok po kroku, zgodnie z konstytucją”.
Ale nie chcieliście tego robić, dlatego że TK, gdzie nie mielibyście większości, nie byłby pod butem waszego rządu i premiera. Teraz widzicie tego szansę, by w 48 godzin zaaresztować TK i wybrać byle jak, byle szybko, byle waszych kandydatów (…). Prezydent na to na pewno nie pozwoli
— zapowiedział.
Na sędziów TK wybrani zostali: sędzia, dotąd przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy MS Krystian Markiewicz; dr hab. nauk prawnych, prof. w Instytucie Nauk Prawnych PAN Maciej Taborowski; dr hab. nauk prawnych, prof. w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Dziurda; sędzia, dotąd prezes Sądu Okręgowego w Opolu Anna Korwin-Piotrowska; dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Dariusz Szostek, a także adwokat dr Magdalena Bentkowska.
Posłowie PiS podważają konstytucyjność piątkowego wyboru sędziów TK, twierdząc, że narusza ją m.in. wybór aż sześciu sędziów. Ich zdaniem powinni oni być wybierani w różnym czasie w związku z kończeniem się kadencji poszczególnych sędziów TK. W lutym posłowie PiS złożyli w Trybunale Konstytucyjnym wniosek kwestionujący konstytucyjność ustawy regulującej wybór sędziów TK.
Trybunał Konstytucyjny odroczył we wtorek bez terminu rozprawę ws. wniosku posłów PiS, którzy zaskarżyli przepisy odnoszące się do procedury wyboru sędziów TK przez Sejm; postanowił zwrócić się też do prezydenta Karola Nawrockiego o zajęcie pisemnego stanowiska w sprawie wniosku.
Czytaj także
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
