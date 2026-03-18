Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował o cyberataku w Urzędzie Miasta w Myszkowie. „Odpowiednie służby państwa zajmują się sprawą, a incydent został zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych” - napisał na platformie X. Gawkowski zaznacza, że w tym momencie trudno przesądzić, czy i w jakim zakresie doszło do wycieku danych.
Wszczęto procedury kryzysowe
W związku z cyberatakiem na infrastrukturę IT Urzędu Miasta w Myszkowie, w trybie pilnym wszczęte został procedury kryzysowe. Odpowiednie służby państwa zajmują się sprawą, a incydent został zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obecnie trwa szczegółowa analiza incydentu. Podjęto również niezwłoczne działania mające na celu zabezpieczenie systemów informatycznych, ograniczenie skutków zdarzenia oraz przywrócenie pełnej funkcjonalności infrastruktury
— napisał na portalu X Gawkowski.
Na ten moment nie można przesądzić, czy i w jakim zakresie doszło do wycieku danych, dlatego apeluję do mieszkańców: zachowajcie ostrożność wobec podejrzanych telefonów i maili oraz zastrzeżcie numer PESEL - można to zrobić w aplikacji mObywatel jednym kliknięciem. Przypominam i zapraszam również do korzystania z platformy http://cyber.gov.pl - to centralne miejsce do ochrony przed cyberzagrożeniami. W jednym miejscu udostępniane są praktyczne porady, aktualne ostrzeżenia oraz bezpłatne usługi ochrony
— dodał.
Kolejne informacje o możliwych grupach stojących za atakiem będziemy przekazywać na bieżąco. Dziękuję również wszystkim zespołom za szybką i sprawną reakcję oraz dobrą koordynację działań z Urzędem Miasta
— podkreślił wicepremier.
