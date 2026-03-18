Prezydent Nawrocki już wkrótce ponownie spotka się z Donaldem Trumpem? Wiadomo, gdzie nie dojdzie do rozmów

Donald Trump i Karol Nawrocki
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że wkrótce może dojść do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Wykluczył, by chodziło o wizytę Trumpa w Polsce.

Leśkiewicz w rozmowie z WP.PL wyraził nadzieje, że „niedługo dojdzie do kolejnego spotkania” prezydenta Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Nie chciał jednak zdradzać szczegółów. Zapowiedział, że Kancelaria Prezydenta „wkrótce o tym poinformuje”.

Dopytywany o miejsce spotkania wykluczył, by miało do niego dojść w naszym kraju. Jak podkreślił, Trump w najbliższym czasie nie przyjedzie do Polski.

Wizyta Trumpa w Polsce

Dodał, że prowadzone są także rozmowy na temat wizyty prezydenta USA w naszym kraju, jednak nie ma sprecyzowanego terminu. Zaznaczył, że wszystko jest „w fazie bardzo ogólnych przygotowań”.

Do ostatniego spotkania przywódców Polski i USA doszło w styczniu 2026 r. podczas Forum Ekonomicznego w Davos. Wcześniej, we wrześniu 2025 r., prezydent Nawrocki złożył oficjalną wizytę w Białym Domu.

Czytaj także

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

