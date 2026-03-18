„Dziś do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego trafi pismo szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego z prośbą o wyjaśnienie kilku wątpliwości dotyczących trybu wyboru sędziów TK podczas ostatniego posiedzenia Sejmu” - przekazał PAP rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
— przekazał PAP Leśkiewicz.
Rzecznik prezydenta był pytany o sprawę w kontekście tego, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skierował list do prezydenta Karola Nawrockiego, w którym zwraca się o „niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez osoby wybrane przez Sejm”.
„Wybór sędziów TK budzi wątpliwości”
W poniedziałek Bogucki powiedział, że niedawny wybór sędziów TK budzi wątpliwości i poinformował, że najpóźniej we wtorek zwróci się do marszałka Sejmu o ich wyjaśnienie. Według szefa KPRP koalicja rządząca pogubiła się w terminach, regulaminie i właściwie we wszystkim.
Sejm w piątek wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego - wszyscy to osoby, których kandydatury zostały zgłoszone formalnie przez Prezydium Sejmu, a faktycznie przez kluby koalicji rządowej. Jeszcze w piątek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaapelował do prezydenta, by „nie próbował łamać konstytucji” i odebrał ślubowanie od sześciorga sędziów TK. Zapowiedział, że resort ma „plan B”, gdyby prezydent ślubowań nie odebrał.
Zbigniew Bogucki: „Plan bezprawia”
Bogucki pytany był na konferencji prasowej, czy prezydent podjął już decyzję ws. ślubowania sędziów oraz o szczegóły „planu B” Żurka. Szef Kancelarii Prezydenta powiedział, że minister sprawiedliwości „staje się specjalistą planów B”.
Dla mnie „plan B” to jest plan bezprawia, bo albo mamy plan zgodny z polską konstytucją, (…) albo plan bezprawia
— powiedział szef KPRP.
Dodał, że pomysł, by osoby wybrane na sędziów TK złożyły ślubowanie przed innym organem niż prezydent, np. przed Zgromadzeniem Narodowym, nie ma żadnej mocy prawnej.
Ustawa tutaj jasno mówi: to przed prezydentem ślubują ci, którzy zostali wskazani jako kandydaci na sędziów TK
— podkreślił.
Termin zgłaszania kandydatur
Według Boguckiego pojawiły się ponadto zastrzeżenia co do sposobu wyboru sędziów TK.
Wskażę na art. 30 ust. 3 regulaminu Sejmu, wydaje się, że nie zachowano terminu zgłaszania kandydatur. Po drugie, naruszenie art. 30 ust. 4 regulaminu Sejmu przez niezachowanie minimalnego 7-dniowego terminu pomiędzy doręczeniem posłom dokumentów dotyczących kandydatur a przeprowadzeniem głosowania. I wreszcie po trzecie, naruszenie standardu rzetelności proceduralnej przez nieprzedstawienie posłom jednej z zgłoszonych kandydatur
— powiedział.
W ocenie szefa KPRP są to krytyczne błędy proceduralne.
Komunikat Kancelarii Sejmu
We wtorkowym komunikacie Kancelaria Sejmu podkreśliła, że Sejm wybrał sędziów Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z procedurami. Jak zaznaczono, każdy z kandydatów na sędziego TK został poddany pod głosowanie indywidualnie, a o rozpoczęciu kadencji sędziego TK decyduje data wyboru przez Sejm.
Posłowie PiS podważają konstytucyjność piątkowego wyboru sędziów TK, twierdząc, że narusza ją m.in. wybór aż sześciu sędziów. Ich zdaniem powinni oni być wybierani w różnym czasie w związku z kończeniem się kadencji poszczególnych sędziów TK. W lutym posłowie PiS złożyli w Trybunale Konstytucyjnym wniosek kwestionujący konstytucyjność ustawy regulującej wybór sędziów TK.
Trybunał Konstytucyjny odroczył we wtorek bez terminu rozprawę ws. wniosku posłów PiS, którzy zaskarżyli przepisy odnoszące się do procedury wyboru sędziów TK przez Sejm; postanowił zwrócić się też do prezydenta Karola Nawrockiego o zajęcie pisemnego stanowiska w sprawie wniosku.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
