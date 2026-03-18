Mec. Krzysztof Wąsowski, reprezentujący znanego prawnika Bartosza Lewandowskiego, wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskiem o uchylenie immunitetu Prokuratorowi Generalnemu. To efekt aktu oskarżenia skierowanego przez mec. Lewandowskiego przeciwko Waldemarowi Żurkowi. Oskarżenie obejmuje „3-krotne pomówienie” przez obecnego ministra sprawiedliwości.
Żurek o kancelarii Lewandowskiego
Pod koniec lutego przed głosowaniem ws. KRS doszło do burzliwej dyskusji między prezydenckim ministrem a szefem MS Waldemarem Żurkiem. Kancelaria Prezydenta zaproponowała własne rozwiązania w sprawie reformy sądownictwa. Żurek zasugerował wówczas, że autorem projektu ustawy KPRP jest właśnie mecenas Bartosz Lewandowski. Minister powiedział również, że kancelaria, której współwłaścicielem jest Lewandowski, jest rekomendowana przez Federację Rosyjską.
Na wypowiedź Żurka zareagował mec. Bartosz Lewandowski, oskarżając ministra sprawiedliwości.
Akt oskarżenia został skierowany w związku z 3-krotnym pomówieniem mnie przez obecnego Ministra Sprawiedliwości o „niejasne powiązania”, a także sugerowanie związków z Federacją Rosyjską oraz działania pod jej wpływem oraz podawanie nieprawdy jakobym był obrońcą Tomasza Szmydta
— napisał na platformie X mec. dr Lewandowski.
Lewandowski: 3-krotne pomówienie
Jak dowiadujemy się też z wpisu prawnika:
Do aktu oskarżenia dołączono szereg dokumentów (w tym opinii, oświadczeń oraz korespondencji) potwierdzających m. in. fakt bezinteresownej pomocy, jaką ja, mój wspólnik oraz kancelaria świadczyła na rzecz obywateli Ukrainy po wybuchu wojny, a także manipulacji fotografiami i materiałami prezentowanymi przez Ministra Sprawiedliwości.
Mec. Lewandowski powołał się również na dotychczasowe wskazania SN w podobnych sprawach.
Jak wskazał Sąd Najwyższy, pomawiający zarzut nie musi odwoływać się do konkretnych faktów. Może przybrać postać pogłoski, twierdzeń ogólnikowych i niejednoznacznych. Formułowany może być w postaci podejrzeń, insynuacji (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1933 r., III K 1037/33).
— czytamy we wpisie.
Od kary grzywny do pozbawienia wolności
Prawnik zaznaczył również, że „z odpowiedzialnością karną za pomówienie mamy także do czynienia również w sytuacji, w której zniesławiający zarzut sformułowany jest hipotetycznie, przez odwołanie się do podejrzeń co do niewłaściwego postępowania osoby, której dotyczy pomawiająca treść”.
Przy tego rodzaju wypowiedziach zniesławiających występuje jeszcze większe natężenie złej woli sprawcy. Jeżeli nie ma on bowiem pewności, co do prawdziwości stawianych przez siebie zarzutów, to tym bardziej nie powinien ich formułować
— podkreślił mec. Lewandowski, który zaznaczył również, że:
Każdy z czynów zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.
Pozew o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie
Bartosz Lewandowski stwierdził też, że „w przypadku odwołania Waldemara Żurka z funkcji ministra sprawiedliwości — Prokuratora Generalnego, do kontynuowania postępowania nie będzie konieczności uchylania mu immunitetu”.
W najbliższym czasie wobec Waldemara Żurka skierowany zostanie także pozew o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie pieniężne złożony w imieniu moim, mojego wspólnika r. pr. Babkena Khanzadyana oraz spółki Khanzadyan Lewandowski i Partnerzy Spółki Adwokacko-Radcowskiej sp. p. w Warszawie.
— zapowiedział mec. Lewandowski
Pozew prezesa TK
To nie pierwszy pozew wobec Waldemara Żurka w ostatnim czasie. Pod koniec stycznia prezes TK Bogdan Święczkowski wystąpił do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z prywatnym aktem oskarżenia przeciwko ministrowi sprawiedliwości z art. 212 § 1 Kodeksu karnego (zniesławienie, pomówienie).
W swojej zapalczywości i politycznych emocjach Prokurator Generalny sięgnął po insynuacje, wychodząc z roli urzędnika państwowego, który ma szczególny obowiązek ważenia słów i mówienia o faktach (…) Faktycznie wystąpił w interesie polityka koalicji rządzącej Romana Giertycha, podejrzanego w przeszłości w sprawie poważnej afery gospodarczej, który latami ignorował wezwania prokuratury na przesłuchanie”
— podkreślał wówczas mec. Krzysztof Wąsowski, który reprezentuje również Bogdana Święczkowskiego.
SC/X/wPolityce.pl
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755778-jest-wniosek-o-uchylenie-immunitetu-zurkowi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.