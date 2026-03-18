Wicemarszałek z PSL zaatakował prezydenta w sprawie SAFE! "Chodzi o to, żeby Kaczyński mógł dorwać się do władzy"

Piotr Zgorzelski / autor: Fratria
Niestety duże rozczarowanie wobec tego, co pan prezydent opowiadał na zewnątrz, że jest prezydentem obywatelskim, tak jak obywatelskim był kandydatem” — mówił na antenie TVN24 Piotr Zgorzelski. Wicemarszałek Sejmu z PSL skrytykował prezydenckie weto w sprawie przyjęcia unijnej pożyczki w programie SAFE, powtarzając słowa koalicjantów z KO. Zgorzelski w „koalicyjnym” tonie mówił również o ślubowaniu przed prezydentem sędziów wybranych do TK.

Zgorzelski: O to chodzi prezydentowi i PiS

Piotr Zgorzelski powtarzał dotychczasową rządową retorykę o rzekomych powodach wetowania SAFE przez Karola Nawrockiego.

Okazuje się, że [prezydent Katol Nawrocki] jest tylko i wyłącznie wykonawcą woli politycznej PiS-u, ponieważ PiS tak chciał, Nawrocki zawetował

— mówił wicemarszałek Sejmu.

Chodzi PiS-owi przede wszystkim o to, żeby nie przełożyło się to na sukces wyborczy, sukces polityczny i o to tutaj chodzi, że nawet poświęcili bezpieczeństwo na rzecz ewentualnego zwycięstwa koalicji partii demokratycznych w oparciu o ten program SAFE

— stwierdził

Dodał, że „nie jest zgodne z polityką państwa wetować coś, co może pomóc polskiemu bezpieczeństwu”.

To tylko i wyłącznie chodzi o to, żeby Kaczyński mógł dorwać się do władzy w 2027 roku, bo wie, że jeżeli tak się nie stanie, to już się nie dorwie

— opowiadał polityk PSL.

Wicemarszałek z PSL o ślubowaniu sędziów

Wicemarszałek Sejmu poddał też pod wątpliwość jakość współpracy Karola Nawrockiego z szefem PSL i MON, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Współpracować muszą, pytanie o jakość tych spotkań.

— stwierdził.

Piotr Zgorzelski pytany był też o sprawę sześciu nowych sędziów powołanych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego.

Jeśli prezydent nie odbierze ślubowania, będziemy wdrażać plan B 

— zaznaczył.

Jak dodał, Polsce potrzebny jest właściwie działający Trybunał, bo „bez niego Konstytucja jest tylko zbiorem pobożnych życzeń”.

W oczywisty sposób naruszyli regulamin Sejmu”

Problem w tym, że, jak wskazuje m.in. Kancelaria Prezydenta RP, ale i innych wicemarszałek Sejmu, Krzysztof Bosak, wybór wspomnianych sędziów jest obarczony wyraźnymi błędami proceduralnymi.

W oczywisty sposób naruszyli regulamin Sejmu, który wskazuje, że od momentu złożenia kandydatur do momentu głosowania powinien minąć tydzień, a oni zrobili to w 2 dni

— powiedział lider Konfederacji na antenie RMF FM.

Nie wiem czy oni to przeoczyli, wydaje mi się, że chyba nie dbali za bardzo o te wszystkie rzeczy związane z przygotowaniem. W każdym razie jest to obarczone wadą i myślę, że prezydent ma podstawy do tego, żeby nie przyjąć ślubowania

— dodał wicemarszałek Krzysztof Bosak.

sc/TVN24/RMF FM

