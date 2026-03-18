Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało zgodę na prowadzenie systemu kaucyjnego spółce Ecokaucja Polska. To już ósmy operator odpowiedzialny za organizację zbiórki opakowań. Co zaskakujące, resort wydał zgodę spółce Ecokaucja Polska, choć jej prezes usłyszał zarzuty w sprawie tzw. „mafii śmieciowej” i grozi mu do 15 lat więzienia. Resort przekonuje, że przepisy nie pozwalały odmówić zezwolenia.
Prezesem spółki jest Piotr Rusiecki, który usłyszał zarzuty w sprawie tzw. „mafii śmieciowej” i wciąż grozi mu do 15 lat więzienia. Mimo tego, ministerstwo wydało decyzję 28 stycznia 2026 r., która pozwalała spółce Ecokaucja Polska na prowadzenie systemu kaucyjnego.
Z danych Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że spółka Ecokaucja Polska została zarejestrowana 10 marca 2025 r. w Poznaniu, a jej kapitał zakładowy wynosi 5 mln zł. Jedynym właścicielem spółki jest firma Polcopper, a funkcję prezesa zarządu pełni Piotr Rusiecki
— podaje portalspozywczy.pl.
Rusiecki został zatrzymany w 2025 r. w związku z tzw. mafią śmieciową i usłyszał poważne zarzuty. Spółka otrzymała pozwolenie na działalność w momencie, gdy Rusiecki przebywał w areszcie, który opuścił po czterech miesiącach. Postępowanie wciąż trwa, a w przypadku skazania grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.
Portal Spożywczy skierował do Ministerstwa Klimatu i Środowiska pytania w tej sprawie. Czy przy wydawaniu zezwolenia spółce Ecokaucja Polska, brano pod uwagę fakt, że jej prezes przebywa w areszcie? W odpowiedzi resort przekazał, że żadna ustawowa przesłanka odmowy wydania zezwolenia nie miała w tym przypadku „zastosowania”.
Jak wyjaśniło ministerstwo, zgodnie z przepisami podmiot ubiegający się o zezwolenie musi przedłożyć oświadczenia członków zarządu, rady nadzorczej oraz prokurentów, że nie byli oni prawomocnie skazani za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. W przypadku Ecokaucji Polska taka dokumentacja została złożona.
Resort podkreślił jednocześnie, że ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nie przewiduje możliwości odmowy wydania zezwolenia z powodu samego aresztowania lub postawienia zarzutów członkom władz spółki
— czytamy.
kk/portalspozywczy.pl
