Umorzono śledztwo związane z ukraińskim dziennikarzem Witalijem Mazurenko, który na antenie Polsat NEWS w obrzydliwy sposób obraził prezydenta Karola Nawrockiego. O sprawie poinformował na portalu X poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki.
Przypomnijmy, że do skandalicznego zdarzenia doszło w sierpniu zeszłego roku w programie Agnieszki Gozdyry na antenie Polsat News. W jej programie ukraiński dziennikarz wypowiedział następujące słowa:
Retoryka i zachowania pana Nawrockiego to nie są zachowania prezydenckie, tylko zachowania Pahana. Tak określa się w rosyjskich więzieniach przywódcę kryminalnego.
Prowadząca kazała rozmówcy przeprosić i kilkakrotnie dawała mu taką możliwość, jednak Mazurenko nie chciał z niej skorzystać, a nawet wściekał się, że Gozdyra go „poucza”.
Teraz okazuje się, że prezydenta RP można bezkarnie obrażać. Jak poinformował poseł PiS Dariusz Matecki, prokuratura rejonowa w Łodzi umorzyła śledztwo ws. znieważenia prezydenta. Polityk zapowiedział złożenie zażalenia do sądu na tę decyzję.
Tak wygląda praworządność. Ukrainiec może publicznie znieważać Prezydenta RP w polskich mediach oglądanych przez setki tysięcy osób?! Składam zażalenie do sądu na tę decyzję (która przyszła po pół roku!) prokuratury. Zwróćcie uwagę, że znów nie ma nazwiska prokuratora, którą podjął tę haniebną decyzję
— napisał.
