„Jeżeli to będzie przed notariuszem, to to też będzie skuteczne” - przekonywała na antenie TVP Info w likwidacji mec. Sylwia Gregorczyk-Abram pytana przez Dorotę Wysocką-Schnepf o to, w jaki sposób może dojść do ślubowania kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
W miniony piątek Sejm wybrał 6 kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wiele wskazuje na to, że procedury wyboru zostały naruszone, ponieważ większość rządząca przepchnęła sześć kandydatur w 48 godzin, choć miała na to 2 lata. To wyklucza rzetelną debatę i ocenę każdego z kandydujących. Jakby tego było mało, pojawiły się naciski na prezydenta, aby czym prędzej przyjął ślubowanie od kandydatów na sędziów TK. Uruchomione zostały nawet „autorytety” prawnicze, których pomysły wprawiają w osłupienie. Jedna z „teorii” sprowadza ślubowanie do czynności czysto technicznej, a prezydenta stawia w roli biernego odbiorcy. Niczym urzędnika stanu cywilnego przyjmującego ślub od małżonków. Zgodnie z nią, prezydent pozbawiano jest kompetencji do podejmowania jakiejkolwiek decyzji w tej materii.
Słychać o kuriozalnych pomysłach, aby kandydaci na sędziów TK ślubowanie np. wykrzyczeli przed Pałacem Prezydenckim. Ale to nie jedyne rozwiązanie, które jak się okazuje, jest rozpatrywane. O innych mówiła mec. Sylwia Gregorczyk-Abram na antenie TVP Info w likwidacji.
Mecenas przyznała w rozmowie z Wysocką-Schnepf, że rozpatrywane są trzy scenariusze związane ze złożeniem ślubowania przez kandydatów na sędziów TK. Jakie to scenariusze? Złożenie ślubowania na piśmie przed notariuszem, ślubowanie przed Zgromadzeniem Narodowym lub ślubowanie przed marszałkiem Sejmu.
Myśląc ustrojowo o całości tego, kto wybiera sędziów, czyli jednak jest to wyłączna kompetencja Sejmu, a nie prezydenta, to będą poszukiwane inne różne rozwiązania, aby to wobec prezydenta, to zobowiązanie, które jest w ustawie wypełnić
— powiedziała mec. Sylwia Gregorczyk-Abram.
Wchodzi każde takie rozwiązanie, które powoduje, że w sposób skuteczny rota tego ślubowania składanego przez sędziów do pana prezydenta zostanie dostarczona. Ja rozumiem, że te warianty, one różnią się pewną ceremonią. Czy właśnie jest to przed notariuszem, bo to jest jedno rozwiązanie. Drugie rozwiązanie, to ślubowanie przed Zgromadzeniem Narodowym, czyli takie bardzo uroczyste, a trzecie rozwiązanie, to ślubowanie przed marszałkiem Sejmu. Wydaje mi się, że każda z tych opcji… Wypełnia ten wymóg, aby skutecznie zanotyfikować pana prezydenta o tym, że ci sędziowie złożyli to ślubowanie. One są o różnych stopniach trudności i pewnie w zależności od tego, jak mają to też postrzegać obywatele. Być może dla niektórych fakt, że jest to Zgromadzenie Narodowe będzie ważnym w takim obrazku ceremoniału, bo też ja rozumiem, że takich ceremoniałów potrzebujemy. Natomiast dla mnie chodzi o tę skuteczność. Więc jeżeli to będzie przed notariuszem, to to też będzie skuteczne
— przekonywała.
kk/TVP Info w likwidacji
