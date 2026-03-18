Uniwersytet Warszawski nie wyraził zgody na spotkanie z posłami PiS! Jaki: "Cenzura oraz dyskryminowanie tylko jednej strony"

Uniwersytet Warszawski nie wyraził zgody na spotkanie z posłami PiS
SKANDAL! Uniwersytet Warszawski odmówił nam wstępu (nawet komercyjnego), więc jutro musimy zaprosić studentów do rozmowy na… chodniku. Kilka dnia później jednak zaprosili … W. Żurka. 3 miesiące wcześniej W.Czarzastego, a przed nim występował D.Tusk” - przekazał Patryk Jaki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Po tym, jak politycy Prawa i Sprawiedliwością ruszyli z akcją rozmów ze studentami pod hasłem „Zmień nasze zdanie” na uczelniach, regularnie spotykają się z cenzurą.

Tak stało się m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie miało się odbyć spotkanie z europosłami: Patrykiem Jakim i Tobiaszem Bocheńskim.

Podwójne standardy

Europoseł Patryk Jaki zauważył, że chociaż uczelnia nie zgodziła się na wystąpienie polityków Prawa i Sprawiedliwości, to nie ma problemu z tym, żeby udostęniać przestrzeń dla przedstawicieli koalicji 13 grudnia.

— wskazał.

Jak widać podwójne standardy, cenzura oraz dyskryminowanie tylko jednej strony

— ocenił.

I choćby dlatego warto przyjść i zamanifestować przywiązanie do wolności słowa i otwartej debaty jutro w stolicy

— napisał.

Tak samo było we Wrocławiu

Przypominamy, że w lutym także Uniwersytet Wrocławski odmówił politykom Prawa i Sprawiedliwości: Patrykowi Jakiemu, Tobiaszowi Bocheńśkiemu i Przemysławowi Czarnkowi miejsca na spotkanie.

CZYTAJ TAKŻE: Uniwersytet zakazał debaty z politykami PiS. Bocheński: „Okazuje się, że w Polsce nie ma klimatu na wolną debatę”

