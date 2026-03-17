Podczas dzisiejszego posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych na temat działań resortu po wecie do programu SAFE z udziałem ministra Marcina Kierwińśkiego, doszło do ogromnej awantury! Poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak podczas swojego wystąpienia obrażał prezydenta Karola Nawrockiego i polityków opozycji. W reakcji posłowie PiS wyszli z posiedzenia.
Podczas posiedzenia poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Kaleta poprosił o wskazanie jednej wypowiedzi prezydenta, która byłaby przeciwko inwestycjom w polską obronność. Dopytywał, kiedy pod obrady Sejmu trafi inicjatywa prezydenta.
Po to jest ustawa prezydenta, po to jest kancelaria pana prezydenta, po to są tam urzędnicy pana prezydenta i ministrowie, żeby na posiedzeniu komisji, czy w czasie trybu legislacyjnego przyjść i wytłumaczyć na czym ten plan polega i jak on ma być realizowany
— zaznaczył Kaleta.
Bulwersujące słowa
Konrad Frysztak (KO) odnosząc się do tych wypowiedzi i inicjatywy prezydenta stwierdził, że „to jest SAFE minus 100 mld” i „przedłużanie dyrektyw płynących z Pałacu Prezydenckiego”.
Dzisiaj odpowiedzialność za zdradę polskiego przemysłu zbrojeniowego biorą posłowie PiS. Za zdradę ojczyzny również wy bierzecie odpowiedzialność, a także lokator Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki zwany przez mnie prezydentem PiS, Konfederacji i Brauna. Wszyscy ci którzy dziś i w ostatnich tygodniach byli przeciwko SAFE
— mówił Frysztak.
Nawrocki, czy jak tam Trump o nim mówi „nowrocky” a może „nowruski”, który zawetował ustawę
— powiedział.
Po tych bulwersujących słowach posłowie Prawa i Sprawiedliwości opuścili salę.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755748-awantura-na-komisji-poslowie-pis-opuscili-sale
