WIDEO

Awantura na komisji! Posłowie PiS opuścili salę po ataku na prezydenta. Oburzające wystąpienie posła KO: "Nowrocky" a może "nowruski"

  • Polityka
  • opublikowano:
Skandaliczny atak Frysztaka na prezydenta / autor: PAP/Tomasz Gzell
Podczas dzisiejszego posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych na temat działań resortu po wecie do programu SAFE z udziałem ministra Marcina Kierwińśkiego, doszło do ogromnej awantury! Poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak podczas swojego wystąpienia obrażał prezydenta Karola Nawrockiego i polityków opozycji. W reakcji posłowie PiS wyszli z posiedzenia.

Podczas posiedzenia poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Kaleta poprosił o wskazanie jednej wypowiedzi prezydenta, która byłaby przeciwko inwestycjom w polską obronność. Dopytywał, kiedy pod obrady Sejmu trafi inicjatywa prezydenta.

Po to jest ustawa prezydenta, po to jest kancelaria pana prezydenta, po to są tam urzędnicy pana prezydenta i ministrowie, żeby na posiedzeniu komisji, czy w czasie trybu legislacyjnego przyjść i wytłumaczyć na czym ten plan polega i jak on ma być realizowany

— zaznaczył Kaleta.

Bulwersujące słowa

Konrad Frysztak (KO) odnosząc się do tych wypowiedzi i inicjatywy prezydenta stwierdził, że „to jest SAFE minus 100 mld” i „przedłużanie dyrektyw płynących z Pałacu Prezydenckiego”.

Dzisiaj odpowiedzialność za zdradę polskiego przemysłu zbrojeniowego biorą posłowie PiS. Za zdradę ojczyzny również wy bierzecie odpowiedzialność, a także lokator Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki zwany przez mnie prezydentem PiS, Konfederacji i Brauna. Wszyscy ci którzy dziś i w ostatnich tygodniach byli przeciwko SAFE

— mówił Frysztak.

Nawrocki, czy jak tam Trump o nim mówi „nowrocky” a może „nowruski”, który zawetował ustawę

— powiedział.

Po tych bulwersujących słowach posłowie Prawa i Sprawiedliwości opuścili salę.

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych