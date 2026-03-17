Wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak na antenie Telewizji wPolsce24 przyznał, że popiera ideę prawicowego paktu senackiego. „Polega on na ustąpieniu sobie nawzajem okręgów wyborczych. Każdy robi kampanię, mówi, w co wierzy w swoich okręgach i na tym, że nie wchodzimy sobie w szkodę” - wskazał w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem.
To jest propozycja, którą - nie wiem, czy jako pierwsi - zgłosiliśmy publicznie
— wskazał.
Prezydent może tu być patronem, jeżeli będzie chciał taką rolę odgrywać
— zauważył.
Natomiast partie parlamentarne mogą się też dogadać między sobą, jeśli byłaby wola. Widzę tu problem po stronie PiS, dlatego że PiS wyklucza z paktu senackiego partię Grzegorza Brauna, a bez nich ten pakt może nie mieć sensu
— stwierdził.
CZYTAJ TAKŻE: Sławomir Mentzen grozi posłom PiS i wysyła Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę. „Mam prostą wiadomość, uważajcie, co piszecie!”
Pakt senacki
Wojciech Biedroń zauważył, że Grzegorz Braun w studiu Telewizji wPolsce24 przyznał, że popiera ideę paktu senackiego.
My mówimy również „tak”
— zaznaczył Bosak.
Polityk przyznał, że Konfederacja jest w stanie usiąść do rozmowy z Grzegorzem Braunem, ponieważ robiła to sześć lat.
Drogi się polityczne rozeszły, ale że jesteśmy w stanie pracować razem, to pokazaliśmy. Tu nie trzeba teoretyzować
— powiedział.
Sprawa Brauna
Krzysztof Bosak przy okazji odcinał się od radykalnych poglądów głoszonych przez Grzegorza Brauna.
Pakt senacki nie polega na tym, że się trzeba zgadzać. Powiemy, że się z konkretnymi rzeczami nie zgadzamy i tyle
— wskazał.
Pakt senacki ma bardzo prostą logikę. Polega na ustąpieniu sobie nawzajem okręgów wyborczych. Każdy robi kampanię, mówi, w co wierzy w swoich okręgach i na tym, że nie wchodzimy sobie w szkodę
— wyjaśnił.
CZYTAJ TAKŻE: A to już „nasza wojna”? Braun składał kondolencje po śmierci Chameneia. Jabłoński zwraca uwagę na hipokryzję ws. Ukrainy
Adrian Siwek/wPolsce24
