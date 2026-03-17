TYLKO U NAS. Bosak poparł prawicowy pakt senacki: "My mówimy - tak"; "Prezydent może tu być patronem". A co z Braunem?

Krzysztof Bosak zabrał głos nt. prawicowego paktu senackiego / autor: Fratria
Wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak na antenie Telewizji wPolsce24 przyznał, że popiera ideę prawicowego paktu senackiego. „Polega on na ustąpieniu sobie nawzajem okręgów wyborczych. Każdy robi kampanię, mówi, w co wierzy w swoich okręgach i na tym, że nie wchodzimy sobie w szkodę” - wskazał w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem.

To jest propozycja, którą - nie wiem, czy jako pierwsi - zgłosiliśmy publicznie

— wskazał.

Prezydent może tu być patronem, jeżeli będzie chciał taką rolę odgrywać

— zauważył.

Natomiast partie parlamentarne mogą się też dogadać między sobą, jeśli byłaby wola. Widzę tu problem po stronie PiS, dlatego że PiS wyklucza z paktu senackiego partię Grzegorza Brauna, a bez nich ten pakt może nie mieć sensu

— stwierdził.

Pakt senacki

Wojciech Biedroń zauważył, że Grzegorz Braun w studiu Telewizji wPolsce24 przyznał, że popiera ideę paktu senackiego.

My mówimy również „tak”

— zaznaczył Bosak.

Polityk przyznał, że Konfederacja jest w stanie usiąść do rozmowy z Grzegorzem Braunem, ponieważ robiła to sześć lat.

Drogi się polityczne rozeszły, ale że jesteśmy w stanie pracować razem, to pokazaliśmy. Tu nie trzeba teoretyzować

— powiedział.

Sprawa Brauna

Krzysztof Bosak przy okazji odcinał się od radykalnych poglądów głoszonych przez Grzegorza Brauna.

Pakt senacki nie polega na tym, że się trzeba zgadzać. Powiemy, że się z konkretnymi rzeczami nie zgadzamy i tyle

— wskazał.

Pakt senacki ma bardzo prostą logikę. Polega na ustąpieniu sobie nawzajem okręgów wyborczych. Każdy robi kampanię, mówi, w co wierzy w swoich okręgach i na tym, że nie wchodzimy sobie w szkodę

— wyjaśnił.

Adrian Siwek/wPolsce24

