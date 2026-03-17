Poseł Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Kaleta zwrócił uwagę, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powołał „neosędziego” na dyrektora w swoim resorcie. To kolejna sprawa, która pokazuje, że rządzący podważają status sędziów tylko wtedy, kiedy jest im to wygodne.
Sebastian Kaleta w serwisie X zauważył, że doszło do „niespodziewanego awansu” w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Nowym zastępcą dyrektora Departamentu Prawa Karnego został sędzia Tomasz Kuźma. W tej spektakularnej karierze nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że do ekipy Żurka trafił NEOSĘDZIA z krwi i kości, stosując żurkową nomenklaturę
— podkreślił.
Okazuje się, że nowy dyrektor jest wschodzącą gwiazdą Iustitii, której także „neon” nie jest przeszkodą
— napisał.
Standardy „demokracji walczącej”
Poseł Prawa i sprawiedliwości wskazał, że „wniosek o powołanie pana Kuźmy złożyła KRS w składzie, który według Żurka jest nielegalny w taki sposób, że wnioski tak uformowanego KRS nie mogą być źródłem powołania na urząd sędziowski przez Prezydenta RP”.
Kolejny raz jednak na służbie „demokracji walczącej” logika stała się kurtyzaną, gdy okazało się, że walczyć o „demokrację” chce z Żurkiem sędzia Kuźma
— ocenił.
Osobiście do sędziego Kuźmy nic nie mam, ale jak mu to się skleja, że pracuje z człowiekiem, który uważa, że Kuźma został sędzią w sposób nielegalny?
— pytał.
Chyba, że granicę nielegalności określa po prostu przyjęcie kogoś do kasty? I tak zapewne jest. A kasta wkrótce planuje wrócić do KRS. I to w taki sposób, jak aktualnie urzędujący tam sędziowie. Jednak sama obecność sędziów z iustitiańskiej kasty natchnie KRS ożywczym, ozdrowieńczym duchem, że przedrostek „neo” dumnie zostanie zastąpiony „paleo”. Żeby było tak jak było cytując klasyka
— podsumował.
