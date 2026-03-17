Podczas przesłuchania posła Marka Suskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości do pokoju niespodziewanie wkroczyła prokurator Ewa Wrzosek. Polityk na antenie Telewizji wPolsce24 wyznał, że wywołało to u niego natychmiastowy skok ciśnienia i drastyczne pogorszenie samopoczucia.
Nie wiem, jakaś reakcja alergiczna, bo jak do pokoju przesłuchań, gdzie miałem być przesłuchiwany w charakterze świadka, wkroczyła pani Wrzosek i się rozsiadła. No i w tym momencie po prostu dostałem skoku ciśnienia i takiego złego samopoczucia
— powiedział.
Poprosiłem pana prokuratora, że nie jestem w stanie zeznawać, ponieważ wyraziłem tam takie dość ostre słowa, ale to w przypadku emocji się zdarza, że nie chcę umierać tak jak Basia Skrzypek po przesłuchaniach tej pani, więc prokurator wyznaczył inny termin przesłuchania.
— wskazał Marek Suski na antenie Telewizji wPolsce24.
Stanowisko prokuratury
Przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze okręgowej, w charakterze świadka, poseł PiS Marek Suski poczuł się źle i stwierdził, że ma zawał; wezwano pogotowie, które nie potwierdziło zawału i poseł na własnych nogach opuścił prokuraturę
— poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba
Suski miał być przesłuchany w sprawie karania gróźb karalnych rok temu, przez Jacka Ozdobę w stosunku do prokurator Ewy Wrzosek. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Tarnowie.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba przekazał, że przesłuchanie miało odbyć się w formie telekonferencji. Dodał, że na przesłuchanie stawił się świadek w obecności swojego pełnomocnika. Stawiła się również pokrzywdzona Ewa Wrzosek.
Świadek był zaskoczony i zszokowany obecnością pokrzywdzonej, podniesionym głosem nawiązywał do wydarzeń sprzed roku i do śmierci Barbary Skrzypek. Stwierdził, że z uwagi na obecność Ewy Wrzosek miał dostać najprawdopodobniej zawału serca, złapał się za pierś i stwierdził, że bardzo źle się czuje. Wezwane zostało pogotowie
— powiedział prok. Skiba.
Przed jego przyjazdem poseł chciał wyjść z prokuratury, ale został poinformowany o tym, że wezwano pogotowie.
Po przebadaniu został zwolniony i na własnych nogach wyszedł z prokuratury.
Medycy nie stwierdzili zawału
— podkreślił prok. Skiba.
Zaznaczył, że przesłuchanie się nie odbyło, kolejny termin został wyznaczony na 1 kwietnia tego roku.
O co chodzi?
Prok. Wrzosek złożyła zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa gróźb karalnych przez europosła PiS Jacka Ozdobę. Chodzi o zdarzenia z 17 marca, gdy politycy PiS w związku ze śmiercią Barbary Skrzypek zorganizowali pod siedzibą Prokuratury Okręgowej w Warszawie konferencję, a także demonstrację.
as/wPolsce24/PAP
