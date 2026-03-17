Były premier Mateusz Morawiecki uważa, że system ETS powinien być zawieszony i pilnie zreformowany. „Przez lata jako premier Polski wielokrotnie to postulowałem. Dziś, jako przewodniczący EKR, skierowałem w tej sprawie pilny list do szefowej KE Ursuli von der Leyen” - poinformował na portalu X. „Powiedzmy TAK bezpiecznej, innowacyjnej Europie przyszłości - i NIE polityce klimatycznej, która powinna odejść do przeszłości!” - podkreślił.
Premier Donald Tusk przekonywał dzisiaj (uderzając w opozycję, z wyjątkiem Sławomira Mentzena, którego cytował, chwaląc się swoją rzekomą „asertywnością” wobec Brukseli), że nie da się wyjść z ETS.
Politycy PiS prężą muskuły i udają, że mają świetne pomysły i są zdeterminowani i skuteczni w walce o tanią energię
— kpił, rozpoczynając posiedzenie rządu.
CZYTAJ TAKŻE: Tusk próbuje wyzłośliwiać się na temat PiS. „ETS to nie jest jakiś sretees - że użyję języka obowiązującego obecnie w opozycji”
„Gospodarcze samobójstwo Europy”
Były premier Mateusz Morawiecki poinformował na portalu X, że wbrew temu, co mówi Donald Tusk, ETS należy zawiesić i dokonać w tym systemie dogłębnych reform, a on sam właśnie skierował list do przewodniczącej KE.
System ETS to gospodarcze samobójstwo Europy! Czas go zawiesić i pilnie zreformować! Przez lata jako premier Polski wielokrotnie to postulowałem. Dziś, jako przewodniczący EKR, skierowałem w tej sprawie pilny list do szefowej KE Ursuli von der Leyen
— napisał Morawiecki, wyliczając następnie najważniejsze punkty:
■ Europa wypycha przemysł poza swoje granice, tracąc miejsca pracy, konkurencyjność, innowacyjność, inwestycje i bezpieczeństwo.
■ Europejski przemysł znajduje się w głębokim kryzysie strukturalnym. Firmy w UE płacą za energię nawet 2-3 razy więcej niż konkurencja w USA i Azji. To nie jest przypadek, to efekt polityki, która zamiast chronić klimat, niszczy konkurencyjność.
Fakty są brutalne:
-udział UE w globalnym rynku chemicznym spadł z 28 proc. do 14 proc.;
-produkcja stali w UE spadła o ponad 30 proc.;
-Chiny zwiększyły swój udział do ponad 50 proc. globalnej produkcji
— wyliczał były premier.
A efekt dla klimatu? Symboliczny. Emisje w UE spadły o 1,6 Gt, podczas gdy globalnie wzrosły o ponad 9 Gt. Europa się ogranicza - a świat i tak emituje coraz więcej. Gdzie tu sens? Gdzie logika?
— pytał Morawiecki.
ETS nie jest narzędziem ochrony klimatu. Jest mechanizmem drenowania europejskiej gospodarki i instrumentem finansowej spekulacji. Koszt emisji w UE to ponad 70 EUR/t CO₂. W Chinach czy Brazylii to ok. 10 EUR
— podkreślił.
W świecie rosnących napięć geopolitycznych - wojny na Ukrainie, konfliktów na Bliskim Wschodzie czy rosnących napięć w Azji Wschodniej, osłabianie własnej gospodarki to strategiczny błąd, który może kosztować nas - jako Europę, bardzo wiele
— dodał Mateusz Morawiecki.
„Czas skończyć z samooszukiwaniem się”
W dalszej części wpisu wiceprezes PiS i zarazem przewodniczący EKR, przedstawił kilka innych postulatów.
Dlatego jako przewodniczący ECR wzywam urzędników unijnych oraz wszystkich liderów państw UE do pilnych działań:
■Zawieszenia systemu ETS i jego gruntownej reformy;
■Wprowadzenia maksymalnej ceny emisji: 20 EUR/t CO₂;
■Eliminacji spekulacji i ograniczenie rynku tylko do realnych emitentów;
■Utrzymania darmowych uprawnień dla przemysłu także po 2034;
■Powiązania kosztów emisji z inwestycjami w czyste technologie;
■Likwidacji mechanizmu MSR, który sztucznie podbija ceny.
Europa nie może stać się muzeum przemysłu i skansenem innowacyjności. Jeśli nie zatrzymamy tej polityki teraz - deindustrializacja stanie się nieodwracalna. Czas skończyć z samooszukiwaniem się i ideologicznym fanatyzmem. Czas działać! Są błędy, które można odwrócić - ale trzeba działać natychmiast! Jeśli również uważacie, że Europa powinna chronić swoją gospodarkę, a nie ją niszczyć - podajcie ten wpis dalej! Powiedzmy TAK bezpiecznej, innowacyjnej Europie przyszłości - i NIE polityce klimatycznej, która powinna odejść do przeszłości!
— podsumował.
