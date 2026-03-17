Teraz i prof. Ewa Łętowska stwierdziła, że obowiązkiem sędziego jest złożenie ślubowania. - Konstytucja nie mówi nic na temat tego, co prezydent ma zrobić sędziom, którzy są już wybrani — stwierdziła była sędzia TK w rozmowie w radiowej „Trójce”. Problem w tym, że, jak podkreśla Kancelaria Prezydenta, Sejm wybrał sześciu sędziów z rażącymi, wręcz „szkolnymi błędami formalnymi”.
Żurek i jego „plan B”
Nie milkną echa piątkowego wyboru sześciu sędziów do TK. Głosami koalicji rządowej wybrano: Krystiana Markiewicza (b. szefa skrajnie upolitycznionego stowarzyszenia prawniczego Iustitia), Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę, Anna Korwin-Piotrowską, Dariusza Szostka i Magdalenę Bentkowską. Jednocześnie odrzucono kandydatów z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości.
Po dokonanym wyborze Waldemar Żurek zwracał się do prezydenta Karola Nawrockiego, by „nie próbował łamać konstytucji” i odebrał ślubowanie od wybranych sędziów.
Jednocześnie minister sprawiedliwości zapowiedział, że resort ma „plan B”, gdyby prezydent ślubowań nie odebrał. Żurek uznał przy tym, że ślubowanie może się odbyć przed Sejmem i Senatem lub marszałkiem Sejmu, a nie prezydentem.
W radiowej „Trójce” prof. Ewa Łętowska wypowiedziała się o procedurze ślubowania sędziów.
Złożenie ślubowania jest obowiązkiem sędziego, a prezydent nie ma w tym zakresie kompetencji
— stwierdziła.
Konstytucja nie mówi nic na temat tego, co prezydent ma zrobić sędziom, którzy są już wybrani. Mówi to natomiast ustawa dotycząca statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To jest dosyć ważne rozróżnienie, dlatego, że kompetencja czy sytuacja uregulowana ustawą, a nie konstytucją, to jest coś, co podlega zmianom. I interpretacja tej właśnie sytuacji jest taka: nie mówi się, że przyrzeka, ślubuje prezydentowi, a wobec prezydenta. Prezydent jest takim uroczystym świadkiem tego aktu
— mówiła prof. Łętowska.
Jednocześnie zastrzegła, że ceremonia zaprzysiężenia sędziów TK musi mieć charakter uroczysty i poważny.
To ceremonia w której prezydent reprezentuje naród, któremu przyrzeka sędzia
— podkreśliła.
Szkolne błędy Sejmu
Zdaniem Zbigniewa Boguckiego problem leży jeszcze gdzie indziej.
Sejm popełnił w moim przekonaniu takie szkolne, a z drugiej strony bardzo poważne błędy formalne, proceduralne, podczas wyboru tych sędziów. Nie zachowując kolejnych przepisów regulaminu Sejmu i być może jednego przepisu Konstytucji
— mówił z kolei w radiu Zet szef Kancelarii Prezydenta.
Zatem na razie, jak powiedział, nie ma od kogo odebrać ślubowań.
