Sąd umorzył postępowanie wobec Bąkiewicza. Lider ROG do rządzących: To dopiero początek. Teraz czas, żebyście to WY przepraszali

  • Polityka
  • opublikowano:
Sąd umorzył postępowanie wobec Bąkiewicza / autor: Fratria
Sąd w Słubicach w całości umorzył postępowanie wobec lider Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza. Uznał, że nie znieważył on Straży Granicznej podczas protestu Ruchu Obrony Granic.

Reakcja Bąkiewicza

Na sprawę zareagował w mediach społecznościowych sam Robert Bąkiewicz.

Piramida kłamstw, którą budowali przeciwko mnie: Donald Tusk, Marcin Kierwiński, Tomasz Siemoniak, Adam Szłapka i Waldemar Żurek właśnie runęła w sądzie w Słubicach!

— wskazał.

Przez miesiące pluli na mnie najważniejsi ludzie w państwie. Premier, ministrowie, media – wszyscy chcieli zrobić ze mnie kryminalistę, bo broniłem bezpieczeństwa Polaków i sprzeciwiłem się zaprzańskiej władzy

— zauważył.

Sąd dzisiaj jasno powiedział: TO NIE BYŁO PRZESTĘPSTWO. Prokuratura Ostałowskiego została zmiażdżona. Ta sprawa to dowód na to, że żyjemy w realiach brutalnej walki politycznej, gdzie aparat państwa jest wykorzystywany do bicia w opozycję

— napisał Bąkiewicz.

To dopiero początek. Teraz czas, żebyście to WY przepraszali. Każdy polityk i każda redakcja, która brała udział w tej nagonce, poniesie konsekwencje

— zapowiedział.

Nie wszyscy dali się zeszmacić – dziękuję odważnym sędziom i prokuratorom, którzy wybrali prawo, a nie polityczne zlecenia. Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną. Ta bitwa jest wygrana, ale wojna o wolną Polskę trwa. Idziemy po nich!

— wskazał.

Głos w mediach społecznościowych zabrał także Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Brawo!

— napisał.

Ci, co realnie kilka lat temu znieważali publicznie żołnierzy i funkcjonariuszy SG oraz policji powinni być ścigani!

— zauważył.

Adrian Siwek/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych