Sąd w Słubicach w całości umorzył postępowanie wobec lider Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza. Uznał, że nie znieważył on Straży Granicznej podczas protestu Ruchu Obrony Granic.
Reakcja Bąkiewicza
Na sprawę zareagował w mediach społecznościowych sam Robert Bąkiewicz.
Piramida kłamstw, którą budowali przeciwko mnie: Donald Tusk, Marcin Kierwiński, Tomasz Siemoniak, Adam Szłapka i Waldemar Żurek właśnie runęła w sądzie w Słubicach!
— wskazał.
Przez miesiące pluli na mnie najważniejsi ludzie w państwie. Premier, ministrowie, media – wszyscy chcieli zrobić ze mnie kryminalistę, bo broniłem bezpieczeństwa Polaków i sprzeciwiłem się zaprzańskiej władzy
— zauważył.
Sąd dzisiaj jasno powiedział: TO NIE BYŁO PRZESTĘPSTWO. Prokuratura Ostałowskiego została zmiażdżona. Ta sprawa to dowód na to, że żyjemy w realiach brutalnej walki politycznej, gdzie aparat państwa jest wykorzystywany do bicia w opozycję
— napisał Bąkiewicz.
To dopiero początek. Teraz czas, żebyście to WY przepraszali. Każdy polityk i każda redakcja, która brała udział w tej nagonce, poniesie konsekwencje
— zapowiedział.
Nie wszyscy dali się zeszmacić – dziękuję odważnym sędziom i prokuratorom, którzy wybrali prawo, a nie polityczne zlecenia. Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną. Ta bitwa jest wygrana, ale wojna o wolną Polskę trwa. Idziemy po nich!
— wskazał.
„Brawo!”
Głos w mediach społecznościowych zabrał także Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Brawo!
— napisał.
Ci, co realnie kilka lat temu znieważali publicznie żołnierzy i funkcjonariuszy SG oraz policji powinni być ścigani!
— zauważył.
