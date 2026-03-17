Posłanka Klaudia Jachira podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości wpisywała się w działania w ramach wojny hybrydowej, otwierając biuro poselskie na granicy polsko-białoruskiej. Teraz już go nie prowadzi. Mimo to w Kanale Zero zapewniała, że dalej „walczy”.
Jacek Prusinowski - prowadzący rozmowę w Kanale Zero - zwrócił uwagę, że rząd koalicji 13 grudnia, który popiera posłanka Klaudia Jachira, stosuje pushbacki na granicy z Białorusią.
Oczywiście, że wiem i proszę też popatrzeć: za każdym razem, gdy jest mowa o przedłużeniu prawa do azylu, głosuję przeciwko
— mówiła posłanka.
Dlaczego pani już tam nie ma na granicy, pani poseł? Dlaczego biura poselskiego tam pani teraz nie ma? Dlaczego pani tam już nie działa na granicy?
— nie odpuszczał dziennikarz.
A skąd pan wie, że nie działam dalej? Biura nie ma, ponieważ biuro było utworzone na czas, kiedy była strefa zamknięta i ono miało główny cel taki, aby pomagać lokalnej społeczności. Każda informacja podająca inne informacje jest dezinformacją
— przekonywała Jachira.
Prusinowski ocenił, że problemy lokalnej społeczności tam się nie skończyły.
Oczywiście, że nie. Dlatego akurat panie redaktorze, ja jestem w stałym kontakcie i z mieszkańcami Białowieży. Na granicy byłam trzy miesiące temu. Natomiast w tym tygodniu jestem świeżo po kontroli poselskiej Straży Granicznej
— powiedziała Jachira.
Absolutnie tego nie robię po to, żeby o tym opowiadać w mediach, tylko robię o to po to, aby dopytywać się władzy o to, czy podstawowe prawa człowieka są w Polsce zachowane
— dodała.
SAFE
Podczas rozmowy Jachira była pytana także o to, czy wie, jaki będzie koszt pożyczki z programu SAFE.
Całkowity koszt nominalnie będzie robił wrażenie na osobach, które na co dzień nie spotykają się… Nikt z nas się przecież nie spotyka z miliardami, setkami miliardów złotych. Natomiast najważniejsze jest panie redaktorze, na jakie oprocentowanie zaciągniemy tę pożyczkę, czyli na 3 proc., a nie na 6 proc.
— powiedziała posłanka.
Dziennikarz nie odpuszczał i dopytywał, jaki jest koszt tej pożyczki, skoro posłanka głosowała za nią.
To jest kilkaset minimum miliardów, tylko proszę nie manipulować całkowitym kosztem pożyczki, bo dobrze pan wie, że rozłożone na kilka dekad z odroczonym systemem, z możliwością proszenia o umorzenie, więc tak naprawdę my nie wiemy, jaki będzie koszt
— stwierdziła w Kanale Zero.
Kiedy Prusinowski stwierdził, że posłanka nie wie, to przekonywała, że nie powie, ponieważ… nie da się tego oszacować.
Adrian Siwek/X/Kanał Zero
