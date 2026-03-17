Wetując ustawę o unijnej pożyczce z SAFE, prezydent Karol Nawrocki wskazał na ogromne niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą uzależnienie decyzji dotyczących wyposażenia polskiej armii od woli instytucji międzynarodowych - unijnych. W jego ocenie narusza to stabilność polskich finansów, ale przede wszystkim naszą suwerenność. Onet chciał jednak poszukać innych motywacji prezydenta. W tym celu zlecił UCE Research wykonanie sondażu, z którego miało wynikać, że była to decyzja partyjna. Tyle że z tego sondażu wynika zupełnie coś innego. Nie przeszkodziło to Onetowi w manipulacyjnym przedstawieniu wyników ankiety.
Prezydent Karol Nawrocki w wygłoszonym orędziu poinformował Polaków, że nie podpisze ustawy dotyczącej unijnej pożyczki SAFE. Jednocześnie skierował do Sejmu własny projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, który miał otrzymać prawie 200 mld zł Z NBP. Po tej decyzji politycy obozu rządzącego przypuścili zmasowany atak na prezydenta. W niemieckiej prasie wciąż także słychać echa prezydenckiego weta. Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego bardzo się Berlinowi nie podoba i jest mocno krytykowana w niemieckich mediach.
Bezpartyjny, ale wspierany przez PiS Nawrocki udowodnił, że Polska, jej obywatele i ich bezpieczeństwo są mu obojętne
— napisała warszawska korespondentka „Süddeutsche Zeitung” Viktoria Grossmann. Taką samą narrację zastosował Onet, który próbował podeprzeć swoje wywody sondażem. Tyle że przeprowadzonej ankiety wynika dokładnie coś odwrotnego.
CZYTAJ TAKŻE: To było do przewidzenia! Niemiecki dziennik „Süddeutsche Zeitung” atakuje prezydenta Nawrockiego za zawetowanie ustawy ws. SAFE
Mało przekonujące
Można powiedzieć, że wydźwięk artykułu opublikowanego przez Onet miał dać negatywny obraz decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. To co w sondażu okazało się mało istotne, znalazło się na czołówce i zostało podkreślone.
Największa grupa Polaków uważa, że przy decyzjach w sprawie SAFE Karol Nawrocki kieruje się interesem partii, która wspierała go w wyborach — wynika z najnowszego sondażu UCE Research na zlecenie Onetu
— czytamy w pierwszym zdaniu nagłówka artykułu jaki zamieścił Onet. Z przedstawionych wyników sondażu ma tak twierdzić 28 proc. ankietowanych.
Manipulacja szyta grubymi nićmi
Warto jednak przyjrzeć się uważnie tym słupkom, bo wynika z nich dokładnie coś odwrotnego. Okazuje się, że zdecydowana większość ankietowanych Polaków nie wskazała motywacji partyjnych jako tych, którymi głównie kierował się prezydent Karol Nawrocki, wetując ustawę o unijnej pożyczce z SAFE.
Wystarczy zsumować motywacje podyktowane:
• „względami bezpieczeństwa i finansami państwa” (17,5 proc.)
•”troską o bezpieczeństwo Polski” (16,6 proc.)
• „przede wszystkim oceną skutków finansowych dla państwa” (13,5 proc.)
by okazało się, że większość Polaków pozytywnie ocenia weto do unijnego SAFE.
Łącznie daje to 47,6 proc. osób, które uważają, że prezydent głęboko przemyślał swoją decyzję kierując się dobrem Polski, a nie partyjnymi interesami.
Skoro tak, to nie trudno było przewidzieć, że Onet był zmuszony także to odnotować. Zrobił to jednak na samym końcu artykułu.
Oznacza to, że uzasadnienia decyzji prezydenta dotyczące bezpieczeństwa i finansów państwa przeważają nad wskazaniami o interesie partii lub własnym. Którąkolwiek z opcji z pierwszej grupy wskazało 47,5 proc. osób. Odpowiedzi „negatywnie” oceniające decyzje prezydenta wybrało łącznie 34,6 proc. badanych
— przyznaje na samym końcu artykułu Onet.
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14-15 marca 2026 r. metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez platformę analityczno-badawczą UCE Research dla Onetu na ogólnopolskiej próbie 1004 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat. Respondenci zostali dobrani w sposób kwotowo-losowy z wykorzystaniem panelu badawczego, a udział w badaniu miał charakter anonimowy.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Berlin nie bierze SAFE, ale planuje kupić amerykańskie F-35. Gen. Wroński: „Tego Niemcy chcą, ale nie dla Polski”
Robert Knap/Onet
