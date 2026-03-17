„Razem wyjdziemy z tego świństwa i pozwolimy Polakom normalnie żyć” - powiedział kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek podczas konferencji „Nie dla ETS”, w której uczestniczył wspólnie z NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze. „To paskudztwo ETS powoduje, że mamy dzisiaj najwyższe i najszybciej rosnące ceny prądu w Unii Europejskiej. Ale to paskudztwo ETS powoduje również, że mamy gigantyczne koszty ciepła systemowego w czynszach wszystkich mieszkańców bloków w Polsce, milionów ludzi. to ciepło jest coraz droższe właśnie ze względu na na ETS” - podkreślił.
W warszawskim Biurze NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze prof. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, wziął udział w konferencji „Nie dla ETS”. W wydarzeniu uczestniczył m.in. doktor Marek Lachowicz, współautor (z prof. Zbigniewem Krysiakiem) raportu „Energia. Transport. Społeczeństwo. Wpływ systemu ETS2 na gospodarkę Polski”.
„To jest Tuskexit, nie polexit”
Jak państwo wiedzą, złożyłem już do Laski Marszałkowskiej projekt uchwały wzywający Donalda Tuska do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym szczególności opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 czerwca 2025 roku, niezbędnych do wyjścia Polski z ETS-u. Nie z Unii Europejskiej, dlatego że to Tusk chce wychodzić z czegoś: z interesu państwa polskiego. To jest Tuskexit, a nie Polexit. To paskudztwo powoduje, że mamy dzisiaj najwyższe i najszybciej rosnące ceny prądu w Unii Europejskiej. Ale to paskudztwo ETS powoduje również, że mamy gigantyczne koszty ciepła systemowego w czynszach wszystkich mieszkańców bloków w Polsce, milionów ludzi. to ciepło jest coraz droższe właśnie ze względu na na ETS. To paskudztwo ETS powoduje również utratę konkurencyjności polskich firm, co prowadzi - krótką drogą również - do coraz większego bezrobocia, do zamykania się firm, do przenoszenia firm poza granicę kraju, gdzie energia jest tańsza. A to z kolei generuje wielkie, wielkie problemy na rynku pracowniczym
— powiedział Przemysław Czarnek.
Ale będziemy mówić również o tym, co nas czeka, gdyby - a wszystko wskazuje na to, że jednak pani von der Leyen z brukselskimi urzędnikami lewackimi, ideologicznie gdzieś skrzywionymi zielonym ładem i ekoterroryzmem - będą chcieli wprowadzić ETS2
— dodał.
Jeśliby to weszło w życie, to, zdaniem ekspertów, właściciele domów jednorodzinnych, i to wcale nie starych, tylko takich 20-30-letnich, żeby sprostać tym absurdalnym wymogom, będą musieli wydać od 250 do 600 tys. zł na modernizację swoich domów. Kogo na to będzie stać?
— pytał Czarnek.
Ale nie dotyczy to tylko właścicieli domów jednorodzinnych. To jest szaleństwo antyludzkie, aspołeczne. Dlatego bardzo dziękuję „Solidarności”, która tak merytorycznie do tej sprawy podeszła. I wspólnie będziemy mogli walczyć z lewacką ideologią brukselską i dpprowadzić do wyjścia Polski z ETS. To się da zrobić, to jest możliwe. Zrobimy to, jak tylko dojdziemy do władzy
— wskazał.
„Precz z ETS, ETS-2, CBAM i innymi tego rodzaju opłatami”
Proszę państwa, dlatego postulat, który powtarza także pan prezydent Karol Nawrocki i składa go oficjalnie: wyjścia z ETS-u, jest koniecznością. To nie jest kwestia tego, czy my możemy, czy nas stać na to, jak to zrobić. To jest kwestia konieczności, jeśli chcemy ratować polskie budżety rodzinne, jeśli chcemy ratować polskie firmy, jeśli chcemy ratować miejsca pracy
— podkreślił kandydat na premiera.
Krótko mówiąc, precz z ETSem, precz z ETSem 2, precz z CBAM i wszystkimi innymi tego rodzaju opłatami. Wracamy do naszej bazy, do energetyki węglowej, która pozwoli nam na obniżenie rachunków za energię, w tym za energię cieplną również, o kilkadziesiąt procent, i spowoduje, że nasze firmy będą bardziej konkurencyjne. Wracamy do węgla
— zaznaczył Czarnek.
Oficjalne dane z Ministerstwa Finansów mówią, że ten zbankrutowany hazardzista Tusk zrobił już dziury budżetowej deficytu w finansach blisko 49 miliardów złotych. Proszę państwa, to jest 41 miliardów złotych więcej niż deficyt za styczeń i luty w 2024 roku, kilka tygodni po tym, jak przestaliśmy my rządzić. 41 miliardów złotych więcej. Ile to jest 41 miliardów więcej? A ile to jest w ogóle 49 miliardów dziury budżetowej? To jest więcej niż budżet na naukę i szkolnictwo wyższe w tym roku. To jest 41 proc. budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, nie licząc Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. To jest duża część tego SAFE, jednna piąta tego SAFE, którym oni chcą spowodować zadużenie Polski na kilkadziesiąt lat a tylko w dwa miesiące taką dziurę budżetową zrobili. Do tego wszystkiego jeszcze ETS, z którego nie chcą wyjść, nie mają na to pomysłu. Dziękuję Solidarności za merytoryczne wsparcie. Razem wyjdziemy z tego świństwa i pozwolimy Polakom normalnie żyć
— podsumował.
