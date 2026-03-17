„Prezydent nie ma ani uprawnień konstytucyjnych ani wiedzy, tak urzędniczej jak osobistej, do zajmowania się polityką europejską” — w ten sposób Radosław Sikorski zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego. Szef MSZ szybko spotkał się z rzeczową ripostą Pałacu Prezydenckiego. „Panu ministrowi Sikorskiemu znowu się wszystko pomieszało. Zachęcam do uważnej lektury ustawy” - napisał rzecznik prezydenta. „Minister Sikorski coraz częściej nie uznaje rzeczywistości, bo jest ona niewygodna, sprzeczna z jego interesami” - stwierdził z kolei Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta.
Prezydent nie ma ani uprawnień konstytucyjnych ani wiedzy, tak urzędniczej jak osobistej, do zajmowania się polityką europejską. Patriotyzmem byłoby dobre sprawowanie urzędu a nie kolejne próby zagarniania władzy. Kierownicy placówek wojennych w Teheranie, ZEA i Kijowie nadal czekają na nominacje ambasadorskie
— czytamy w jego wpisie na X.
Sikorskiemu wtórował Marcin Kierwiński.
Prezydentowi Nawrockiemu wyraźnie uwiera gorset nałożony przez Konstytucję. Chciałby być rządem, sądem i prokuratorem. Cóż Pan Prezydent musi przywyknąć do niewygód. Nikt nie stoi ponad Konstytucją
— napisał szef MSWiA
„Warto, by sięgnął pan do Konstytucji”
Szef MSZ szybko dostał odpowiedź z Pałacu Prezydenckiego.
Panu Ministrowi Sikorskiemu znowu się wszystko pomieszało
— napisał dr Rafał Leśkiewicz
Zachęcam do uważnej lektury ustawy z 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Prezydentem RP oraz Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w UE.
— doradzał rzecznik prezydenta, cytując odpowiednie przepisy.
Warto, żeby Pan Minister sięgnął także, od czasu do czasu, po Konstytucję, bowiem Prezydent RP zgodnie z Konstytucją współdziała w zakresie polityki zagranicznej z Premierem i ministrem spraw zagranicznych (art. 133 ust. 3). Zgodnie zaś z art 133 ust. 1 pkt 2) Konstytucji Prezydent mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych. Szczegółowy tryb reguluje art. 39 ustawy z 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej. Tyle fakty
— wyliczał rzecznik, który na koniec przypomniał Sikorskiemu:
I jeszcze jedno Panie Ministrze, skuteczności w polityce nie mierzy się liczbą manipulacyjnych wpisów w mediach społecznościowych, tylko konkretnymi działaniami.
„Denializm prawniczy” Sikorskiego
Paweł Szefernaker ocenił, że szef polskiej dyplomacji traktuje prawo wybiórczo.
U ministra Sikorskiego głęboko postępuje denializm prawniczy. Coraz częściej nie uznaje rzeczywistości, bo jest ona niewygodna, sprzeczna z jego interesami
— napisał Paweł Szefernaker i również zaproponował, by szef MSZ zapoznał się z odpowiednimi przepisami prawa.
Polecam zapoznanie się z art. 4a ustawy o współpracy Rady Ministrów z Prezydentem RP oraz Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w UE, szczególnie ustęp 4 (załączam, żeby nie musiał Pan szukać). Nie musi Pan dziękować, a zamiast tego powinien szybko uwzględnić stanowisko Prezydenta RP w sprawie EU ETS, co pomoże szybko skończyć z wysokimi cenami energii w Polsce.
— napisał.
W ten sposób rzecznik prezydenta nawiązał do listu Karola Nawrockiego wysłanego premierowi Donaldowi Tuskowi ws. systemu ETS przed unijnym szczytem.
Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem z punktu widzenia interesu gospodarczego i strategicznego Europy byłoby odejście od systemu EU ETS. Pozwoliłoby to natychmiast ograniczyć presję kosztową na przemysł, przywrócić bardziej zrównoważone warunki globalnego handlu oraz zatrzymać postępujący proces deindustrializacji”
— napisała głowa państwa.
We wspomnianym liście prezydent zawarł również propozycje innych rozwiązań, które, jak zaznaczyła kancelaria prezydenta, w nie zobowiązują premiera, ale wskazują kierunek.
