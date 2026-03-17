„Polska nie wyśle swoich wojsk do Iranu. konflikt nie dotyczy bezpośrednio naszego bezpieczeństwa” - powiedział premier Donald Tusk, rozpoczynając dzisiejsze posiedzenie rządu.
W południe rozpoczęło się posiedzenie rządu. Premier Donald Tusk zaczął od kwestii bezpieczeństwa, a konkretnie - ewentualnego wysłania wojsk do Iranu.
„Polska ma inne zadania”
Polska nie wyśle swoich wojsk do Iranu. konflikt nie dotyczy bezpośrednio naszego bezpieczeństwa. Polska ma inne zadania w ramach NATO - dotyczy to zarówno sił lądowych, jak i morskich, które są wciąż w budowie
— podkreślił Tusk.
I to, co mamy do dyspozycji, musi służyć obronie Bałtyku. Amerykanie to rozumieją
— zaznaczył szef rządu.
Nie ma powodów do niepokoju
— przekonywał.
YT: Kancelaria Premiera/Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755706-tusk-polska-nie-wysle-wojsk-do-iranu-mamy-inne-zadania
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.