Premier Donald Tusk, który niedawno nazywał przeciwników kredytu SAFE „zakutymi łbami”, postanowił powyzłośliwiać się na temat PiS. „Tym wszystkim, którzy uważają - użyję języka obowiązującego dzisiaj w opozycji - że ETS to jest jakiś ‘sretees’ - powiem, że to nie jest proste i wymaga bardzo skomplikowanych i bardzo pomysłowych działań” - stwierdził. Jednocześnie szef rządu lekko kokietował Sławomira Mentzena z Konfederacji, powołując się na jego opinię, że ” Tusk jest bardziej asertywny niż Morawiecki” w relacjach z UE.
Szef polskiego rządu poświęcił dzisiejsze posiedzenie w dużej mierze sprawom energetycznym, m.in. ETS i stanowiska opozycji w tej kwestii. Bardziej niż na konkretach skupił się jednak na wyzłośliwianiu się nad opozycją (konkretnie PiS i otoczeniem prezydenta), recenzowaniem używanego przez nią języka i… chwaleniem się swoją „asertywnością” wobec Brukseli, przy czym powoływał się na… Sławomira Mentzena.
Pojutrze rozpocznie się Rada Europejska, która będzie dotyczyła problemu konkurencyjności europejskiej gospodarki. I w związku z tym na nowo rozgorzała dyskusja na temat ETS. Politycy PiS prężą muskuły i udają, że mają świetne pomysły i są zdeterminowani i skuteczni w walce o tanią energię
— stwierdził Tusk.
Ja zacytuję komentarz byłego premiera z PiS, Mateusza Morawieckiego - 2023 r.: „Wyjście z ETS nie jest możliwe w prawie europejskim. To proponują ci, którzy albo nie mają wiedzy, albo mają złą wolę w tej kwestii”. Zresztą narzuca mi się kolejny cytat, z kolei lider Konfederacji słusznie zauważył: „Jeżeli spojrzymy na relację z UE, to Tusk jest według mnie bardziej asertywny niż Morawiecki. Tak to wygląda, jeśli chodzi o robienie, nie mówienie”. I ja się zgadzam z tą opinią. Nasze działania dla rozbrojenia ETS przyniosły już w tej chwili efekt
— przekonywał premier.
Tusk „recenzuje” język opozycji
Bardzo ważną sprawą było dla mnie uzmysłowienie instytucjom i partnerom europejskim, że Polska ma bardzo specyficzną sytuację i z tego powodu domagać się będzie specyficznie polskich rozwiązań, aby uszanować naszą sytuację, w której m.in. ETS stanowi bardzo istotny i negatywnie rozstrzygający czynnik jeśli chodzi o ceny energii
— podkreślił.
Tym wszystkim, którzy uważają - użyję języka obowiązującego dzisiaj w opozycji - że ETS to jest jakiś „sretees” - powiem, że to nie jest proste i wymaga bardzo skomplikowanych i bardzo pomysłowych działań. Na szczęście mamy ekipę, która potrafi to dziś w Europie załatwić
— dodał Donald Tusk. Ciekawe, że polityk, który przeciwników kredytu SAFE nazywa „zakutymi łbami” (a to tylko jeden i najnowszy przypadek hejterskiego języka premiera), zabiera się za ocenianie czyjegoś języka.
A jeśli chodzi o tzw. OZE-sroze - tu kolejny cytat z naszych oponentów - to chcę uświadomić wszystkim sceptykom, że OZE, tak poza wszystkim, to jest najbardziej suwerenne źródło energii dla Polski. My ropy nie wydobędziemy z polskich złóż. Ropa będzie zawsze albo rosyjska, albo arabska. I wojna w Iranie pokazuje bardzo wyraźnie, jak groźne może być uzależnienie od zewnętrznych dostaw energii. Tak jak groźne jest uzależnienie od zewnętrznych dostaw amunicji czy broni, co z kolei pokazała nam bardzo wyraźnie wojna w Ukrainie
— stwierdził.
„Polski wiatr” i „polskie słońce”
A więc my będziemy działać, tak czy inaczej, w sposób mądry, nieideologiczny. Ale będziemy rozwijać odnawialne źródła energii w Polsce, szczególnie energię wiatrową. Bo naprawdę, jak wieje w Polsce, to jest polski wiatr. Jak świeci w Polsce, to jest polskie słońce i to jest polska energia. Bezpieczna, rozproszona, i jeśli się do tego podchodzi z głową, to jest także energią tanią. I oczywiście energetyka jądrowa
— przekonywał Tusk.
Ten rozdział otworzyliśmy naprawdę z przytupem. Podjęliśmy już odpowiednie decyzje. Jutro w Gdańsku, na Power Connect, wspólnie z ministrem Motyką, ministrem Balczem będziemy prezentowali stanowisko polskiego rządu w sprawie przyszłości energii w Polsce. Sytuacja to jest wielkie wyzwanie nie tylko dla nas, ale będziemy działali nie ideologicznie, tylko praktycznie
— wskazał premier.
Celem głównym będzie będzie energia dostępna, możliwie tania, bezpieczna z punktu widzenia geopolityki i będziemy - tak jak to już zauważyli nawet nasi oponenci - będziemy dużo robić i mniej gadać na ten temat
— dodał.
Pewnie zauważyliście państwo, że parę słów zamieniłem z premierem Kosiniakiem - Kamyszem w sprawie SAFE. To mam bardzo dobre informacje. Nie będzie żadnych problemów, jeśli chodzi o naszych partnerów. Wszyscy rozumieją, co się stało w Polsce. Program SAFE, program Polska Zbrojna i pożyczka z w projekcie SAFE będą będzie realizowany i te pożyczki będą płynąć do do Polski. Dziękuję panu premierowi za pracę na rzecz szybkiego rozwiązania tego niepotrzebnego kryzysu wywołanego przez stanowisko prezydenta i opozycji. Ale tutaj także te kwestie będziemy kontynuować z pożytkiem dla polskiej obronności i polskiego przemysłu zbrojeniowego
— podsumował szef rządu.
