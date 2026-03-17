„Na razie wydaje się, że nie ma od kogo odebrać [ślubowań]” - stwierdził Zbigniew Bogucki, komentując sprawę wyboru nowych sześciu sędziów wybranych przez Sejm (większością głosów koalicji 13 grudnia) do Trybunału Konstytucyjnego. Według szefa kancelarii prezydenta „Sejm popełnił (…) takie szkolne, a z drugiej strony bardzo poważne błędy formalne, proceduralne, podczas wyboru tych sędziów”. Prezydencki minister w rozmowie z Radiem Zet wypowiedział się też ws. opinii Pałacu na temat odejścia od systemu ETS, ewentualnej pomocy USA w wojnie na Bliskim Wschodzie czy reformy procedury karnej.
Ślubowanie sędziów TK
Sejm wybrał w zeszły piątek sześciu sędziów do TK. Dwaj kandydaci rekomendowani przez PiS zostali odrzuceni przez większość koalicyjną. Aby sędziowie mogli objąć swoje funkcje, muszą najpierw złożyć ślubowanie przed Prezydentem RP. Zbigniew Bogucki uważa jednak, że „na razie wydaje się, że nie ma od kogo odebrać” owych ślubowań.
Bardzo prosto to wytłumaczę. Dlatego że Sejm popełnił w moim przekonaniu takie szkolne, a z drugiej strony bardzo poważne błędy formalne, proceduralne, podczas wyboru tych sędziów. Nie zachowując kolejnych przepisów regulaminu Sejmu i być może jednego przepisu Konstytucji
— stwierdził Zbigniew Bogucki w Radiu Zet.
Prezydent: Dość ETS
Dziś prezydent Karol Nawrocki wysłał premierowi Donaldowi Tuskowi swoje stanowisko ws. systemu ETS przed unijnym szczytem.
Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem z punktu widzenia interesu gospodarczego i strategicznego Europy byłoby odejście od systemu EU ETS. Pozwoliłoby to natychmiast ograniczyć presję kosztową na przemysł, przywrócić bardziej zrównoważone warunki globalnego handlu oraz zatrzymać postępujący proces deindustrializacji
— napisał prezydent.
„Zielone szaleństwo trawi UE”
Zbigniew Bogucki również potwierdził, że prezydent oczekuje skończenia z systemem ETS. To jest jasne – stwierdził w Radiu ZET Zbigniew Bogucki, dodając, że oczywiście „nie wiąże to premiera, ale pokazuje kierunek”.
Powinniśmy współdziałać jako główne ośrodki władzy
— apelował szef KPRP.
Minister tłumaczył, że prezydentowi „chodzi o to, o co chodzi większości Polaków, którzy widzą zielone szaleństwo, zieloną ideologię”.
ETS się w to wpisuje. Zielone szaleństwo trawi UE, rozkłada ją na łopatki. Elity liberalno-lewicowe wiążą ręce i nogi Unii i są największym wrogiem UE. Są wrogiem zwykłych ludzi
— tłumaczył.
Szef Kancelarii Prezydenta RP przypomniał też, że „kiedy Polska obejmowała prezydencję, premier mówił, że kwestia ETS, jego ograniczenia, być może zakończenia, jest kwestią priorytetową prezydencji”.
Nie stało się nic. Niech pan premier wreszcie swoje zapowiedzi zacznie realizować
— zaznaczał.
Czy Polska powinna pomóc USA w Zatoce Perskiej
Minister Bogucki był również pytany, czy Polska powinna pomóc Ameryce w Zatoce Perskiej.
Na razie to jest temat dyplomatyczny i tak na razie pozostaje
— stwierdził gość Radia Zet, który dodał, że „nie mam informacji, by takie rozmowy się toczyły” i nie było również kontaktu ze strony ambasady w tej sprawie.
„Kłamstwo, ohyda i coś absolutnie niegodnego”
Zbigniew Bogucki odniósł się też do propozycji reformy procedury karnej, zawetowanej przez głowę państwa. Uznał, że jej autorzy zachowali się, jakby byli obrońcami pedofilów.
Bo w istocie tak się zachowali. Taka propozycja została przedłożona
— mówił.
Ohydne było to, kiedy prezydent zawetował ustawę, która miała zmienić tzw. lex Kamilek, wtedy RPD, sama fundacja im. Kamilka prosili prezydenta o zawetowanie, ponieważ ona otwierała drogę, by różne niepowołane osoby weszły do szkół, a wtedy min. Żurek i jego wiceministrowie w bezczelny sposób mówili, że chroni pedofilów
— powiedział Bogucki, dodając, ze to „kłamstwo, ohyda i coś absolutnie niegodnego”.
SC/300polityka.pl/radiozet.pl
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755697-bogucki-o-wyborze-sedziow-do-tk-sejm-popelnil-szkolne-bledy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.