KO wygrywa, choć traci większość koalicjantów. Partia Brauna z najwyższym wzrostem, Lewica - z największą stratą. SONDAŻ

Pusta sala sejmowa. W miniaturce - grafika / autor: Fratria/opracowanie własne z użyciem narzędzi AI

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się teraz, 31,1 proc. badanych głosowałoby na Koalicję Obywatelską, a 24,7 proc. na PiS. To wyniki najnowszego sondażu IBRiS dla Polsat News. Na podium znalazłaby się jeszcze Konfederacja, na którą chce głosować 13,6 proc. respondentów. Które partie znalazłyby się jeszcze w Sejmie?

Choć Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszych sondażach, pod znakiem zapytania stoi przetrwanie obecnej większości. Podobne wnioski można wyciągnąć z nowego sondażu IBRiS dla Polsat News.

KO odnotowuje poparcie na poziomie 31,1 proc., PiS - 24,7 proc. Na podium jest także Konfederacja z wynikiem 13,6 proc. Jak prezentuje się poparcie pozostałych ugrupowań?

PSL, Razem i PL2050 poza Sejmem

Na kolejnej pozycji uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 8,2 proc. Kolejne miejsce zajmuje Lewica (6,1 proc.).

Pozostałe partie nie weszłyby do Sejmu. PSL zdobyłoby 4,8 proc. głosów, Razem - 3,2, Polska 2050 - 1,4 proc.

7 proc. respondentów pozostaje niezdecydowanych. Deklarowana frekwencja wyniosłaby 60,3 proc.

Kto zyskuje, kto traci?

W stosunku do poprzedniego badania – z początku grudnia 2025 – Koalicja Obywatelska poprawiła swój wynik o 0,2 pp. Prawo i Sprawiedliwość straciło 0,8 pp.

Poparcie dla Konfederacji nie uległo zmianie od poprzedniego badania. Największy wzrost odnotowuje Konfederacja Korony Polskiej (+1,1 pp). Największy spadek natomiast – Lewica (-2,1 pp). PSL zyskało 0,8 pp., Razem straciło 0,4, Polska 2025 straciła 0,1 pp.

Wśród badanych wzrósł udział niezdecydowanych wyborców. W stosunku do poprzedniego sondażu liczba ankietowanych, która wskazała odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć” zwiększyła się o 1,3 pp.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Polsat News został wykonany na próbie 1000 dorosłych Polaków w dniach 13-15 marca metodą kwestionariuszy telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).

Wyniki sondażu / autor: Opracowanie własne z wykorzystaniem narzędzi AI

Podsumowanie

Najnowszy sondaż IBRiS dla Polsat News pokazuje prowadzenie Koalicji Obywatelskiej (31,1 proc.) przed PiS (24,7 proc.) i Konfederacją (13,6 proc.). Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej (8,2 proc.) oraz Lewica (6,1 proc.), natomiast PSL, Razem i Polska 2050 znalazłyby się poniżej progu. Wyniki sugerują niepewność co do utrzymania obecnej większości rządzącej. W badaniu odnotowano niewielkie zmiany poparcia oraz wzrost liczby niezdecydowanych wyborców (7 proc.).

Polsat News/Joanna Jaszczuk

