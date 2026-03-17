Gdyby wybory parlamentarne odbywały się teraz, 31,1 proc. badanych głosowałoby na Koalicję Obywatelską, a 24,7 proc. na PiS. To wyniki najnowszego sondażu IBRiS dla Polsat News. Na podium znalazłaby się jeszcze Konfederacja, na którą chce głosować 13,6 proc. respondentów. Które partie znalazłyby się jeszcze w Sejmie?
Choć Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszych sondażach, pod znakiem zapytania stoi przetrwanie obecnej większości. Podobne wnioski można wyciągnąć z nowego sondażu IBRiS dla Polsat News.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. W Sejmie pięć ugrupowań! Minimalna różnica między Konfederacjami. Tak poradzili sobie koalicjanci Tuska. SONDAŻ
PSL, Razem i PL2050 poza Sejmem
Na kolejnej pozycji uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 8,2 proc. Kolejne miejsce zajmuje Lewica (6,1 proc.).
Pozostałe partie nie weszłyby do Sejmu. PSL zdobyłoby 4,8 proc. głosów, Razem - 3,2, Polska 2050 - 1,4 proc.
7 proc. respondentów pozostaje niezdecydowanych. Deklarowana frekwencja wyniosłaby 60,3 proc.
Kto zyskuje, kto traci?
W stosunku do poprzedniego badania – z początku grudnia 2025 – Koalicja Obywatelska poprawiła swój wynik o 0,2 pp. Prawo i Sprawiedliwość straciło 0,8 pp.
Poparcie dla Konfederacji nie uległo zmianie od poprzedniego badania. Największy wzrost odnotowuje Konfederacja Korony Polskiej (+1,1 pp). Największy spadek natomiast – Lewica (-2,1 pp). PSL zyskało 0,8 pp., Razem straciło 0,4, Polska 2025 straciła 0,1 pp.
Wśród badanych wzrósł udział niezdecydowanych wyborców. W stosunku do poprzedniego sondażu liczba ankietowanych, która wskazała odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć” zwiększyła się o 1,3 pp.
Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Polsat News został wykonany na próbie 1000 dorosłych Polaków w dniach 13-15 marca metodą kwestionariuszy telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).
Podsumowanie
Najnowszy sondaż IBRiS dla Polsat News pokazuje prowadzenie Koalicji Obywatelskiej (31,1 proc.) przed PiS (24,7 proc.) i Konfederacją (13,6 proc.). Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej (8,2 proc.) oraz Lewica (6,1 proc.), natomiast PSL, Razem i Polska 2050 znalazłyby się poniżej progu. Wyniki sugerują niepewność co do utrzymania obecnej większości rządzącej. W badaniu odnotowano niewielkie zmiany poparcia oraz wzrost liczby niezdecydowanych wyborców (7 proc.).
Polsat News/Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755696-ko-traci-wiekszosc-koalicjantow-kkp-z-najwiekszym-wzrostem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
