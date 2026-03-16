Każdy, kto zna osobiście dziennikarza Telewizji wPolsce24 Macieja Zemłę, wie, że w bezpośrednim kontakcie zachowuje się on tak samo jak w telewizji, kiedy wykonuję swoją pracę.
Jest spokojny, grzeczny, nawet trochę za cichy.
Natomiast, też jest prawdą, że kiedy rozmawia z politykami, ta grzeczność mu nie przeszkadza, żeby był bardzo konkretny i zadawał nawet niewygodne pytania. Nigdy natomiast nie jest agresywny oraz niegrzeczny.
Wbrew temu, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty już dłuższy czas zachowuje się wobec niego jak najgorszy uliczny chuligan. Za każdym razem, gdy Zemła próbuje go o coś zapytać ten nie dość, że odmawia odpowiedzi, bo, no cóż, nie chce „rozmawiać” z Telewizją wPolsce24, to jeszcze obraża Macieja w sposób zupełnie niedopuszczalny.
To samo powtórzyło się dzisiaj, o czym pisaliśmy już na tym portalu. Nie będę tu powtarzał wszystkiego, na co Czarzasty pozwolił sobie w komunikacji z naszym dziennikarzem. Powiem tylko, że to skandaliczne- porównując go do innych reporterów stwierdził, że jego pytania są nieinteligentne, żeby nie mówić wprost- głupie.
Co za bezczelność! Czarzasty obrażał dziennikarza TV wPolsce24, zamiast konkretnie odpowiedzieć. „Mówiłem już panu 1000 razy…”
Ktoś powie – czego można oczekiwać od człowieka, który intelektualnie i psychicznie ukształtował się jako członek komunistycznej oligarchii?
I co z tego? Żaden polityk, a tym bardziej Marszałek Sejmu RP, nie może sobie pozwolić na tak prymitywne i wulgarne zachowanie wobec dziennikarza.
Każdy dziennikarz, w tym Maciej Zemła, reprezentuje obywateli Polski, a nie siebie. Obywateli, dla których Czarzasty, jak każdy inny polityk, jest tam, gdzie jest i dla których robi to, co robi. Obrażając dziennikarza, polityk obraża tych obywateli.
I właśnie z tego powodu zachowanie Czarzastego powinno być potępione przez każdego dziennikarza i każde stowarzyszenie dziennikarskie, niezależnie od ich profilu politycznego i ideologicznego.
Nie z powodu Macieja. Znając go, wiem, że ten spokojny człowiek nawet nie wziął sobie do serca obelg Czarzastego.
Powinni to zrobić dla nas wszystkich i dla poziomu debaty publicznej w Polsce. Na pewne rzeczy po prostu nie powinno się pozwalać żadnemu politykowi.
